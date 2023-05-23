校園天地｜青衣主恩小學學生研垃圾分類船　盼為保衞海洋出一分力

海洋上的漂浮垃圾問題一直備受關注，除了破壞海洋環境，更會威脅海洋生物的生命安全。6名就讀聖公會青衣主恩小學的學生就化身「海洋保衞隊」，設計出一艘垃圾分類船，期望透過編程技術，使收集和分類垃圾的過程能於船上一步解決，協助改善海洋生態環境。他們的作品模型更於「第25屆『常識百搭』小學STEM探究展覽」中獲評審青睞，獲大會頒發「二十五週年大獎」及「傑出獎」兩項殊榮。（內容由聖公會青衣主恩小學提供）



垃圾分類全靠顏色？ 冀加入GPS助分析垃圾分佈

在船上要進行垃圾分類，便要透過運輸帶來運送垃圾深入船體內，再使用「分類隧道」來進行分類。學生們透過顏色感應技術來類比現今的人工智能技術，辨別「垃圾」的顏色後，伺服馬達便會調整「分類隧道」的角度，使垃圾落入相應類別的垃圾槽中。梁傲滋同學指出：「在現實生活中，垃圾當然並不能只按顏色分類，但掌握了這個編程邏輯，將來我們有足夠的數據建立垃圾辨識的數據庫時，便可以善用人工智能來判斷垃圾的類別。」

陳嘉希同學補充，他們在設計分類船的時候，期望能夠加入GPS定位功能，以便在每次進行垃圾分類時記錄位置，並運用物聯網輸出結果，形成「漂浮垃圾分佈地圖」。這地圖長遠有助政府分析不同種類垃圾分佈的情況，判斷海上垃圾黑點，以方便政府加強巡查和執法，從源頭減少海上垃圾。

獲獎增自信心 盼為地球創造更多發明

對於研究成果在展覽中獲頒大獎，學生團隊都感到喜出望外，並感謝評審對他們的肯定。同學們表示，這次獲獎增強了他們參與STEM探究活動的自信心和動機，除了希望能持續改良「垃圾分類船」，也希望將來能夠發明更多不同的產品，能夠為保護地球生態出一分力，由「海洋保衞隊」再化身為「地球保衞隊」。

（內容由聖公會青衣主恩小學提供）

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