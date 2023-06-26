校園天地｜青衣商會小學　STEAM與國情教育Crossover　擦出新火花

青衣商會小學為提升學生的創科技能，並以STEAM 方法讓學生學習國情教育，特別設計了「青商航天之旅」，以「軟著陸」的形式，透過多元化活動，潛移默化教導學生和提升他們的學習興趣，讓STEAM 與國情教育「有機結合、自然連繫」。（內容由青衣商會小學提供）



從編程中認識中華文化 提升國民身份認同

青商編程教育已相當具有成效，學生從小一開始，已需學習圖像式的編程。而航拍機編程更是我們的STEAM課程之一。雖然航拍機看似與中華文化沒有關連，青商為讓學生認識中華文化，特別於「青商航天之旅」中加入「無人機中國遊」。同學需要抽取任務卡，而任務卡的內容便是與中華文化有關，例如：介紹中國國寶大熊貓的出生地、認識首都北京、介紹黃河是中國的母親河等，再教授學生利用編程，控制無人機到該地點降落。學生從任務中，無形中認識了不少中華文化的知識，提升了學生的學習興趣之餘，又能學習寫編程，實在是一舉兩得。

（青衣商會小學提供）

青商模擬駕駛飛行員 從香港飛到中國

學生乘搭飛機的經驗可能很多，但要定從沒試過駕駛飛機。是次青商的模擬駕駛體驗課程，就是希望讓學生能在學習模擬駕駛飛機之中，又能從中認識祖國的版圖及地理特徵，明白保護國家安全的重要。而且，在模擬駕駛體驗課程中，學生需要學習閲讀儀標，認識飛機的飛行原理，更需了解飛行時需要的安全，從科學知識、技能到國家安全都滲入課程之中，做到「自然連繫」的果效。

AR互動式學習中國航天發展 了解中華五千年文化

學習歷史給人的感覺是沉悶和無新意，與STEAM更是風馬牛不相及。而青商為讓沉悶的學習更有趣味和意義，便利用VR技術將中國航天史數碼化。學生只要利用IPAD掃描航天發展史牆，iPad上便會出現不同的影片或者3D模型，讓學生能從中認識中國航天的歷史。而航天又與中華文化有何關係呢？原來中國航天事業的命名，例如嫦娥一號、祝融號及天宮站的命名，都是受到中華文化的影響，可見文化保育的承傳是如何重要。

用心培育學生 提供不同平台展現成果

在葵青區國家安全教育嘉年華攤位遊戲設計比賽中，青商學生能夠取得冠軍，足見學生的學習成果如何顯著。在攤位遊戲中，學生化身「小導師」，協助公眾人士學習編程控制航拍機在中國「遊」，並學習中國地理知識，以遊戲學習國家安全知識。由於學生在青衣商會小學校內的課程已完成學習有關的知識，所以當起「小導師」絶不困難。參與活動的服務生表示，是次活動非常有意義，除了讓他們能運用所學外，還可以增強自信，提升與人溝通的技能及語言能力，希望自己所學能傳承到學弟學妹身上，最後學生們還感謝學校提供不同學習機會，讓他們發展潛能。

青商大家庭 鼓勵家長和舊生同心參與活動

學校的國情教育能推動成功，家長及舊生的參與都不可少。在是次的攤位遊戲活動中，舊生和家長都踴躍參與活動，協助學校的攤位遊戲佈置及成為「小導師」。本校深信家長及各方的持份者的支持是成功的關鍵，日後將會邀請大家繼續參與校內或校外的活動及工作坊，務求將國情教育、STEAM教育由學校延伸至家庭，再一起服務社區，提升素質。

（內容由青衣商會小學提供）

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