校園天地｜第一城呂小STEM出創意　飲水思源研發獲佳績

浸信會呂明才小學的小四及小六學生組成兩支精英隊伍，分別透過編程研發了「改善衞生」及「溢水情況」的「智『醒水』」飲水機裝置，以及清理河道固體廢物的「污糟移」小船。目標是令水資源用得其所，避免水資源進一步受到污染，達致「飲水思源」。他們的作品均獲得「第二十五屆『常識百搭』小學STEM 探究展覽傑出獎」，成績令人鼓舞。（內容由浸信會呂明才小學提供）



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結合生活經驗 發揮無窮創意 盡顯無限潛能

所謂「創作源於生活」，學生很多時候也是從校園生活當中取得靈感。「智『醒水』」的團隊發現同學使用飲水機時水樽的頂端經常碰到出水處，令珍貴的水資源溢出水樽外，造成浪費。「智『醒水』」是先把飲水機出水管道改短，並以編程及按鈕控制出水的時間及容量，藉此減少浪費食水，提高同學的「慳水」意識，懂得醒目地用水。

由於學校位於城門河附近，「污糟移」的團隊發現城門河的水質長期受污染，河流表面有不少固體廢物，有時還會發出陣陣惡臭。清理河面廢物的小船是運用應用程式把船頭的鉗與藍牙連接，將河流表面的固體廢物移走，維持河道清潔，以改善水中生物的生境。

意念天馬行空 探究腳踏實地

學生要把憑空想像的意念實踐並不容易，探究實驗成為了研發的關鍵，使概念有實質的數據支持。當學生研發「智『醒水』」時，他們把水泵放置於水樽內外進行測試，發現水泵在水樽內的泵水效能較佳，於是改變了水泵的擺放位置；至於「污糟移」小船，同學分別運用彎曲形、直條形和長條形的鉗進行測試，觀察哪一種形狀的鉗較能穩固地把垃圾移走，繼而決定小船用的鉗。

爭分奪秒 沉着應戰

探究的過程並非一帆風順，「智『醒水』」團隊在製作參賽作品時，重要的零件遲遲未送達學校，同學在繳交作品限期前三天才把零件組裝、拍攝測試短片及進行產品改良。雖然過程令人驚心動魂，但同學在緊逼的時間內也能不慌不忙，最終順行完成作品。

同獲佳績添信心 以長帶幼盼傳承

兩支隊伍同時獲得佳績，學生團隊成員感到喜出望外，也增添他們對STEM的興趣及研發新產品的信心。是次比賽由經驗較為豐富的六年級同學帶領四年級同學參賽，讓低年級的同學更深入了解比賽的模式及創作意念，在未來持續改良作品；他們在過程中發揮了團隊精神之餘，亦具傳承意義。「智『醒水』」隊員陳己申同學表示比賽具挑戰性，在現場向評判介紹作品時十分緊張，全憑團隊合作無間，彼此支持，才能解答評審們的刁鑽提問，奪得優異的成績；「污糟移」隊員鄭旨焯同學提到這次比賽讓他更愛上學習科學知識，令世界變得更美好。

（內容由浸信會呂明才小學提供）

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