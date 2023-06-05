IT創新實驗室前身EITP本學年結束　專訪陳朱素華紀念中學回顧成果

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEAM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEAM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEAM教育的最新趨勢！



政府2020年起推出「中學IT創新實驗室」計劃，向每所資助中學提供100萬元採購設備及專業服務，該計劃前身是於2015／16學年開展及將於本學年完結的「資訊科技增潤計劃」（EITP），而位於粉嶺的宣道會陳朱素華紀念中學是8間伙伴學校之一。根據計劃設增潤班培訓對資訊科技有興趣及能力的學生。該校校長鄺永燊表示，增潤班為學生提供發展平台，有機會與業界協作和交流，對學生的成長發展是最快，亦惠及其他同學，將新科技帶入校園。



宣道會陳朱素華紀念中學積極推行STEAM普及教育，中三特設STEAM課堂，其中亦有學生出外參賽奪佳績。（郭曉晴攝）

拔尖與普及教育並行 冀學生從困難中學習

過去八年間（2015/16至2022/23學年），學校於課後設增潤班，為20至30名的學生提供培訓，其中不乏參與各類比賽的學生。鄺校長表示，增潤班計劃為學校帶來很大幫助，有額外資源培訓有潛質的學生。另外，STEM課程統籌主任曾祥俊老師指，增潤班能夠提升學生的興趣和水平，大約七成增潤班學生於大專院校升讀STEM相關學科，更有部分畢業生回校擔任導師，將所學知識分享予師弟妹。

除了增潤班，該校亦於初中普及STEAM教育，例如在中一至中二設跨科協作課堂，中三則設STEAM課堂。鄺校長表示，學校着重推行「STEAM for All」，強調平等，他認為STEAM涉及的技能是每位學生都應具備的，故此不論性別、能力、興趣的學生都應有機會接觸。

鄺校長又指，希望學生除了認識各類知識外，更透過STEAM活動，提升學生的共通能力，例如協作、解難、自信心等，強調STEAM不單是為對理科及科技有興趣的學生而設，每位學生都可在相關活動中發揮所長。

不時帶隊參賽的曾老師則認為，STEAM最重要的是「畀學生錯」，會鼓勵學生多親自嘗試，寧願學生在過程中遇到更多挫折，才可以從中成長和進步。

鄺永燊校長表示，學校將繼續沿用增潤班與普及教育並行的模式，推動STEAM學習。（郭曉晴攝）

在校教師汲取專業導師經驗 善用工具續推STEAM

政府於今年財政預算案公布增撥3億元，向每所資助中學繼續提供資助，以舉辦與資訊科技相關的課外活動。鄺永燊校長表示，喜見政府繼續撥資源予學校，過往所得資助主要有三個用途，包括添置裝備、聘請導師及舉辦課程和活動，成效顯著，有效提高學生興趣之餘，又能培育有潛質的學生。鄺校長表示，學校將繼續沿用增潤班與普及教育並行的模式，推動STEAM學習。

他指出，學校除了要在三大支出取得平衡，避免買了裝備卻沒有人訓練教師及學生使用之後，更重要的是不可以單靠「外援」，在校教師亦要與時並進，即使將來不再有相關資助，教師亦會對STEAM內容有所認識，可以繼續善用已購工具，向學生推廣STEAM教育，達到持續發展。