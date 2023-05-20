STEAM｜協恩中學由生活切入激發學生興趣　直資優勢助課程發展

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



協恩中學自2000年起已有教師專門帶領對科學有興趣的學生進行研究，當時香港STEAM教育仍未興起，及後發展至由教師團隊設計普及化的STEAM課程，為學生裝備未來投身社會所需的各種技能。校長梁少儀接受「01教育」訪問時指，學校在STEAM教育強項之一，在於學生擅於解難和細心。另外，協恩中學作為直資學校，在課程方面更具彈性，教師享有更大自由度之餘，學生亦學得更多。



協恩中學校長梁少儀。（廖雁雄攝）

學生擅以科學角度解難 教師團隊自主設計課程

梁少儀校長表示，協恩中學學生擅長由科學角度入手，解決日常生活問題，亦習慣與同學集思廣益，教師亦會要求學生多觀察日常生活，從中提出問題，再引導她們解難。她指出，學生傳統上都較為細心及有耐性，進行反覆測試的科學實驗項目較有優勢。

梁校長又提到，協恩中學作為直資中學，課程設計有更大彈性，有利推動學校的STEAM教育。她舉例，學校於2019年加入普及化的「科學與科技」科，讓中一及中二學生以匯報方式學習STEAM知識，鼓勵學生自主學習。透過直資學校的彈性及空間，教師可自行設計課程，而學校亦信任教師，由團隊自主討論，決定學生如何學習。梁校長觀察到，學校給予教師自主性後，課程內容更為創新、發展亦更好，更提升學生學習成果。

協恩中學校長梁少儀。（廖雁雄攝）

從生活例子切入 購簡單工具玩具即場拆解說明原理

坊間或認為女生對理工科興趣不大，擔心在女校推行STEAM教育有難度。不過梁校長卻指出，「正正係因為女校，所以女仔好多時候其實身邊冇男仔，女仔更加需要學習男仔認識嘅嘢」。

為了推動學生投入學習STEAM，教師團隊特意由女生較感興趣的美術及設計入手。學校STEM科主任杜梓達老師舉例，「科學與科技」課程的其中一次匯報以設計思維（Design Thinking）為主題，先讓學生觀察生活中較漂亮或可愛的產品作為切入點，繼而學習背後設計原理，再自行設計產品。

協恩中學STEM科主任杜梓達老師。（廖雁雄攝）

雖然美術及設計為學生打開了STEAM的大門，但如果他們未能解決科學及技術問題，亦可能會漸漸失去興趣。杜老師提到，會與學生拆解生活中常見的工具或玩具，解答學生的問題，令她們明白其實很多原理都十分簡單，有助減輕心理壓力。

訓練學生設計思維 重視學校STEAM軟實力

協恩中學期望，能夠透過STEAM教育令學生「Future-Proof」，裝備學生面對未來挑戰，除了培養學生的電子及編程知識之外，亦着重訓練設計思維。杜老師解釋，設計思維是要了解受眾的需要，例如社會上有需要人士的切身困難是甚麼、或是個人生活中可以改善的地方，並投入情況去明白當中的痛點，「呢個就係所有設計嘅開端」。