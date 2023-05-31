賽馬會CoolThink運算思維教育計劃辦頒獎禮　57校、逾400師生獲獎

賽馬會早前透過其慈善信託基金推行兩項中小學創科教育計劃，包括賽馬會運算思維教育計劃及中大賽馬會「智」為未來計劃，以提升高小至初中生的創科知識，其內容更成為教育局發展創科課程單元的基礎。計劃於5月30日舉行「運算思維及人工智能教育——主流化暨嘉許典禮」，以嘉許表現卓越的學校、教師和學生。



馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉提到，馬會多年來策劃及支持多項計劃，讓不同文化背景的青年掌握到必要的專業技能，以應付轉變快速的數碼時代。馬會樂見兩項計劃的教材均獲得教育局認同，並將繼續支援下一代的成長發展，幫助培育人才。

教育局長蔡若蓮致辭時則感謝馬會慈善信託基金的支持，並與教育局協作，整理及總結學校從這兩項計劃累積的經驗，發展出兩套創科教材——「高小增潤編程教育課程單元」及「初中人工智能課程單元」。她又表示，課程單元即將發布，並推廣至全港公帑資助學校，協助教師把創科元素更系統地融入學校課程，希望能培養學生的資訊科技和創新科技興趣和能力。

「賽馬會運算思維教育嘉許計劃 」的得獎者由香港賽馬會、教育大學、美國麻省理工學院香港創新中心及城市大學組成的評審團選出，共有57間學校、185名老師及230名學生獲獎。典禮同時向中大賽馬會「智」為未來計劃的領袖學校、優秀教師及學生頒發嘉許狀。

中大賽馬會「智」為未來計劃於2019年啟動，期望可以加強初中學生對人工智能的知識及相關倫理的理解，並用於社會公益。賽馬會運算思維教育計劃則於2016年展開，以推動高小學生在數碼時代的解難能力與創造力為目標，令他們能成為科技的創造者。