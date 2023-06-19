STEAM教育｜元朗商會中學推ChatGPT索書系統　為學生推薦合適好書

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



隨着科技發展，人工智能在日常生活的中的應用亦愈見廣泛。元朗商會中學丘志良校長接受「01教育」訪問時提到，人工智能（AI）是長遠需要面對及不可逃避的事物，為讓學生與時並進，學校致力於校本課程推動STEAM教育，令科技認知普及化，盼學生養成科技「為咗人類福祉」的心態。黃鳳鳴副校長則提到，該校成為全港首間學校利用ChatGPT科技，自主研發出一套智能化閱讀探索系統，為學生提供個性化閱讀體驗，推動閱讀興趣。



元朗商會中學丘志良校長（左）表示，為讓學生與時並進，學校致力於校本課程推動STEAM教育。黃鳳鳴副校長（右）則提到，該校成為全港首間學校利用ChatGPT科技，自主研發出一套智能化閱讀探索系統。（鮑錦瑤攝）

強調不可逃避科技 課程加入相關元素助學生了解

科技日新月異，丘志良校長認為，隨着社會發展，學生需要與時並進，惟「人類對未知有恐懼同擔心」，他說「當我哋睇到好多唔同嘅科幻片，講緊AI或者將來嘅世界會被電腦控制，大家都會好擔心，究竟呢啲科技係幫人抑或係害人，或者甚至係控制人？」。故此，學校於校本STEAM課程加入不少科技元素，讓學生認識和接觸科技，減少擔憂。

丘校長提到，初中設計與科技、電腦素養、科學科都引入STEAM教育，學生可接觸到mircro:bit、3D打印機、鐳射切割機等，為求讓學生有學習目標，老師亦會引導學生發揮創意，製作長者及環境友善產品，盼學生養成「利用科技改善人類生活」的觀念。

丘校長表示，校方於高中設立價值教學科讓學生繼續接觸科技，中五學生集中使用《Minecraft》設計香港故宮學習遊戲。左起丘志良校長、設計故宮遊戲團隊學生吳斯朗、楊敏儀、王俊榮、譚兆衡，以及黃鳳鳴副校長。（鮑錦瑤攝）

丘校長續說，校方於高中設立價值教育科讓學生繼續接觸科技，例如中五學生就會集中使用《Minecraft》設計香港故宮學習遊戲，從中學習中華文化價值。丘校長認為，「用說教式對學生影響唔大，如果利用體驗式，牽涉唔同嘅技能，我相信學生體驗後，喺價值觀培養上比說教式有效好多」。

研發ChatGPT閱讀探索系統 為學生推薦合適書籍

美國人工智能（AI）公司OpenAI開發的人工智能聊天機械人程式ChatGPT近期成為熱潮，為於校內推廣資訊素養，黃鳳鳴副校長認為應善用此大熱科技，故參與微軟雲端未來學校計畫（Microsoft Showcase Schools Program），透過微軟聯絡OpenAI獲取授權，將ChatCPT技術引入學校，再與科技公司「遊戲湯麵」攜手合作，讓學生參與研發智能化閱讀探索系統「Microsoft Future Library」。

黃副校提到，元朗商會中學是全港首間學校在校內推動此系統，ChatGPT如同一位圖書館助理，學生可要求系統推薦合適的中英文書本，再按需要獲取索書號及書本簡介。系統會先引導學生尋找校內圖書館館藏，若未能滿足需要，會轉為引導尋找公共圖書館及與校方合作的6個網上閱讀平台書本。

黃副校指出，系統能夠打破地域空間限制，而且不需使用VPN，跨境生可隨時在內地使用，她強調系統會過濾暴力及色情書本，避免學生接觸到不良資訊。她又說，期望學生能「擁抱科技」，故除推動紙本及電子閱讀，校方亦致力使用人工智能，以遊戲化及元宇宙沉浸式學習推動閱讀。