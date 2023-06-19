STEAM教育｜元朗商會中學製Minecraft香港故宮　VR與清朝皇帝對話

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想認識中國歷史文物除親身到博物館，透過科技亦能幫助了解。元朗商會中學10多名學生組成團隊，於沙盒類遊戲《Minecraft》重現香港故宮文化博物館，設計出獨一無二的文物古今對比展廳，加深對中華文化的了解。學生戴上Microsoft HoloLens 2頭戴式裝置，即可進入混合實境世界，觀賞各件文物，團隊又於展廳設置有關故宮的MC問答題，讓同學於寓學習於娛樂。團隊還正研發創意十足的遊戲功能，拿起《Minecraft》場景中的電話即可與清朝皇帝康熙、雍正、乾隆「對話」，增添趣味。



元朗商會中學學生團隊於沙盒類遊戲《Minecraft》重現香港故宮文化博物館，設計出獨一無二的文物古今對比展廳，加深對中華文化的了解，寓學習於娛樂。左起為團隊成員楊敏儀、王俊榮、吳斯朗及譚兆衡。（鮑錦瑤攝）

遊戲內重現香港故宮 可與康雍隆「聊天」

《Minecraft》香港故宮由元朗商會中學的10多名中五級學生於科技公司「遊戲湯麵」帶領下歷經逾半年時間製作，團隊按比例模仿香港故宮外貌及文物，利用3D建模技術將故宮文物繪製成3D模型，「遊戲湯麵」主要協助計算建築支架比例，展廳及3D模型則由學生設計及繪製。只要戴上Microsoft HoloLens 2頭戴式裝置，學生即可體驗混合實境世界的《Minecraft》香港故宮，裝置透過眼動及手動追蹤，學生可使用手勢來選擇、拖動及縮放虛擬故宮文物，並將虛擬物體置於現實世界中。

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團隊設計出4個文物古今對比展廳，放置包含人牽馬鐘、乾隆款纏枝蓮紋冰箱、鳳頂冬朝冠等8件明清文物，除作詳細文物介紹，每件文物旁都會放置現代用品如時鐘、雪櫃、港姐后冠照片做對比，加深同學對文物的認識與印象。團隊還於展廳中加入互動小遊戲，校方獲「團結香港基金」轄下機構「中國文化研究院」授權，將「故宮100題」MC問答題設置在展廳中，讓學生在沉浸式遊戲中學習相故宮文化知識。

為增加遊戲趣味性，團隊現正研發與古人「對話」的功能，只要戴上VR眼鏡及進入元宇宙模式，拿起展廳中的「逆時電報」電話，即可與清朝皇帝康熙、雍正、乾隆「聊天」。黃鳳鳴副校長介紹，透過人臉識別技術，系統會判斷玩遊戲者的年齡再說出相應年齡的勉勵說話，若是學生，皇帝會鼓勵「勤力啲讀書呀，好似我連夜批改奏摺咁勤力呀」；若是大人，就會說「你要努力工作，好似我做皇帝嘅態度咁」。

建模比例成最大難題 昐成品助同學了解古人智慧

團隊成員之一的學生王俊榮表示，使用Microsoft HoloLens 2於《Minecraft》觀賞故宮文物能節省前往博物館的時間，認為「呢個技術已經非常之真實，同親身去睇好接近」。他亦指出，製作過程中最大困難是3D建模，「因為一開始我哋接觸得唔係特別多，比例調整非常之困難，要捉到比例非常之精細」，過程較費時。

學生譚兆衡附和道，由於在現實中到博物館參觀的人非常多，「要逐件仔細睇都有啲難度」，故盼透過科技將文物轉化成虛擬物件，讓更多同學了解古人智慧。他又說，《Minecraft》是使用方塊製作，但文物人牽馬鐘有圓形面，建模較複雜，幸得專業人士指導下完成製作。另外，團隊亦期望於未來擴展計劃至於以《Minecraft》設計北京故宮。