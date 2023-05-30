STEAM教育｜第二屆創科展6月中舉行　同學參賽作品更全面

由香港創新基金主辦的第二屆香港創科展，將於下月17至18日在香港會議展覽中心展覽廳舉行，120隊來自本港中小學入圍師生隊伍屆時展示創意研究成果，香港創新基金創新聯席董事楊孟璋指出，比起上屆創科展，學校更加踴躍報名參加，包括多了國際學校參與。另外，同學提出的研究更加全面，囊括推廣營銷和籌集資金，強調STEAM教育需要各界支持，才能培育學生成為創科人才。



香港創新基金創新聯席董事楊孟璋。（余俊亮攝）

學校報名踴躍不乏國際學校 今屆參賽團隊研究更為全面

香港創科展踏入第二屆，香港創新基金創新聯席董事楊孟璋指出，學生在上屆創科展中已有機會和公眾交流，應付尖銳的問題，「這個都是一種學習經驗」。他相信，學校留意到創科展有助學生發展，所以學校更加踴躍報名參加今屆創科展，當中不乏國際學校。

創科展的特點之一，就是不會設下主題，方便同學發揮創意，天馬行空構思。楊又提到，今次參賽團隊的研究更為全面，上屆以解決問題為主，但今次囊括市場推廣營銷和資金籌措，令他感到驚訝。對於創科展可以成功舉辦至第二屆，楊亦感謝教育界參與及社會團體的支持，提供相關資源。

特區政府對STEAM投放更多資源 信香港可凝聚創科人才

留意到學生在創科方面將會面對不同挑戰，楊表示政府政策已有轉變，投放更多資源在STEAM教育上，在各界的協助下，整個社會循序漸進進步中，連老師都踴躍參與類似活動，鼓勵和訓練學生創科，楊過往前往日內瓦，當地人見到香港科研團隊，都大讚「香港很厲害」，深信香港可以凝聚到本地和國際創科人才。