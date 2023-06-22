小學生編程師計劃辦比賽暨畢業禮　金獎研海龜機械車促環保意識

為推動本港STEAM教育，中銀集團人壽保險有限公司（「中銀人壽」）與聖雅各福群會早前推出為期兩年的「中銀人壽小財智編程師計劃」，並於今日（21日）舉行比賽暨畢業禮，表揚得獎學生的創科作品。計劃自推出以來，共有來自11間學校的308名基層學生參加。



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計劃分為初小及高小組別，各設16節工作坊，初小生參與「編程及環保機械車工作坊」，學習運用回收物料製作機械車，高小生則參與「人工智能及理財程式工作坊」，透過設計應用程式以幫助弱勢社群。此外，學生亦會實地考察科技發展的重要場地及參加比賽，以豐富學習經驗。

左起聖雅各福群會高級服務經理（扶貧服務）關惠瑜、聖雅各福群會助理總幹事張穎雪、中銀人壽品牌及企業傳訊總監焦揚、獲得金獎的東華三院鶴山學校初小生陳思貝、資訊科技老師余偉恒。（翁曼琛攝）

其中獲得金獎的東華三院鶴山學校初小生陳思貝以保護環境為主題，結合編程知識及飲品盒等升級再造的物料製作海龜造型的機械車，再在機身貼上塑膠用品及「不要亂拋垃圾」等標語，呼籲大家愛護海洋生物，關注海洋污染問題。

陳思貝表示，通過micro:bit及Scratch等平台學到不同的編程技巧，環保意識也得以提升，日後會減少使用即棄用品。她又指，最難忘的是能自行製作機械車，以及與其他同學進行比試，希望將來可以繼續參加STEAM比賽。

負責指導學生的資訊科技老師余偉恒表示，計劃不但能增強學生的自信心，而且他們會主動找自己商討有關作品的設計，從而促進學生的自律性及師生共融。

中銀人壽品牌及企業傳訊總監焦揚表示，是次比賽讓她發掘到學生的創意力，例如結合升級再造物料及編程知識製作環保產品等，學生亦能藉此提升溝通及表達能力。聖雅各福群會助理總幹事張穎雪提到，計劃增加了基層學生學習編程的機會，期望明年的計劃能添加新元素。