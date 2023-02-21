香港菁英會填色比賽頒獎禮　幼稚園及小學學生感謝各界辛勞抗疫

香港菁英會前日（19日）在九龍灣零碳天地舉行「謝謝您幫忙」填色比賽2022頒獎典禮，幼稚園及小學學生透過填色比賽活動，答謝中央政府、特區政府人員、醫護人員、清潔工人、司機及義工等在抗疫期間的辛勞，活動以「同心同行 一路有我」為主題，宣揚 「謝謝您幫忙」及愛家愛國的正面訊息，為社會注入藉愛與環保，活出正能量。



「謝謝您幫忙」填色比賽2022由香港菁英會聯同新家園協會合辦，並獲前海駐香港聯絡處贊助，比賽設幼稚園組、初小組、高小組及優秀組四個組別，分別選出獲獎同學。

第十四屆全國政協委員、香港菁英會主席凌俊傑先生表示，年幼學生透過創作向各前線「無名英雄」送上祝福及敬意，表達「謝謝您幫忙」填色比賽的主旨。（香港菁英會提供圖片）

香港菁英會主席凌俊傑先生表示，「會方兩年間發起『同心同行，一路有我——愛心車隊青年行動』及『菁準扶貧，送暖到基層』兩大計劃，以社區的力量向有需要人士派發防疫物資，同心抗疫，令社會資源物盡其用，與『零碳天地』宗旨互相呼應」，凌又指，儘管年幼學生未能走上前線抗疫，但可以透過創作向各前線「無名英雄」送上真摯祝福及敬意，表達「謝謝您幫忙」填色比賽的主旨。

立法會議員陳勇先生獲邀出席致辭。（香港菁英會提供圖片）

「謝謝您幫忙」填色比賽2022頒獎典禮邀請立法會議員陳勇、中聯辦青年工作部處長黃承祖、第十三屆全國人大代表、香港菁英會永遠榮譽主席洪爲民教授、香港菁英會副主席暨贊助單位前海國際聯絡服務有限公司總經理黃麗芳，以及香港菁英會副主席暨合辦單位新家園協會社區發展總監梁秉堅等人出席。