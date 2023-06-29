瑪利曼中學副校長陳永強9月升任校長：珍視與學生友好關係

跑馬地傳統名校瑪利曼中學今日（29日）宣布，新學年（2023/24）將由該校陳永強副校長接任校長一職，據悉為該女校自1927年創立以來，首位男校長。瑪利曼中學表示，陳永強副校長於該校任教多年，在校內出任領導位置，相信他可以帶領學校，「作為一名教育工作者，我一直珍視與學生的友好關係。」



瑪利曼中學今日公布委任副校長陳永強（前中）為下一任校長，9月1日履新。(學校網頁圖片）

校方：陳副校長深得學生、老師、家長及校友尊重

瑪利曼中學於學校網頁發出通告，公布新任校長的消息。通告介紹陳永強副校長是一位有經驗及投入的老師，自1995年起服務該校，深得學生、老師、家長及校友的尊重，對學校的願景、目標、文化及傳統等均有深入認識；他在學校課程發展、學生支援、學校架構組織上擔當管理及領導角色，也致力於發展學生的自學及解難能力，曾積極帶領及參與多項校本教學研究。

擁有4個碩士學位 已啟動籌備百年校慶

陳永強副校長表示，非常榮幸可以成為瑪利曼中學的新任校長，形容這是難得的機會，將會全力以赴。他自我介紹時，提到一直追求專業成長和發展，多年來持續進修並獲授予教育行政、通識教育和資訊科技教育等4個碩士學位。

他表示，作為一名教育工作者，一直珍視與學生的友好關係，他指瑪利曼中學獨特的師姐妹情誼為學生的個人成長和發展提供了一個強大的平台，他希望將來繼續維持這充滿友愛的校園氛圍，致力提升學生的求知欲、身心健康和對社會的責任感。

校瑪利曼中學今1927年創立，陳副校長表示，雖然疫情迫使取消95周年校慶很多慶祝活動，但2027年百年慶典即將來臨，「我們更應積極籌備這令人期待的盛事」，故已經啟動了百年慶典的籌委工作。

瑪利曼中學現校長何建儀將於今個學年完結後離任。（瑪利曼中學校網）

校監及法團校董會主席許錦屏表示，是項委任是根據法團校董會章程，經由學校所成立之遴選委員會所推薦，並獲法團校董會通過、學校辦學團體支持及教育局確認。

瑪利曼中學現任校長何建儀將會於今個學年完結後離任，並於2024年9月起擔任直資拔萃男書院附屬小學校長，接替即將退休的現任男拔附小校長羅錦麗。