保良局25間小學重回博覽館　舉辦聯合畢業頒獎典禮　6000人出席

保良局25間屬下小學於6月27日在香港亞洲國際博覽館舉行「保良局屬下小學聯合畢業頒獎典禮」，邀得都會大學校長林群聲教授蒞臨主禮、頒發畢業證書及獎學金，隨住疫情漸退，典禮重回亞洲國際博覽館舉行，約6,000名學生和家長一同出席，見證一眾畢業生的人生里程碑。保良局主席兼屬校總校監陳黎惠蓮女士致辭表示，保良局屬校發掘學生潛能，幫助他們建立積極進取的人生觀。



香港都會大學校長林群聲教授（右二）頒發獎學金予保良局屬下小學畢業生，並由保良局主席兼屬校總校監陳黎惠蓮女士（右一）陪同。（保良局提供相片）

疫情令本地學界不少大型比賽改為線上進行，保良局積極善用其網絡優勢，在本學年重新啟動及舉辦多個比賽，包括「全港小學校際辯論比賽」及「小學數學世界邀請賽」，讓不同小學的學生於專業平台上互相學習。

是次聯合畢業頒奬典禮參與之屬校包括：金銀業貿易場張凝文學校、何壽南小學、莊啟程第二小學、陳南昌夫人小學、蕭漢森小學、梁周順琴小學、陳溢小學、朱正賢小學、方王錦全小學、陸慶濤小學、莊啟程小學、田家炳小學、陳守仁小學、馮晴紀念小學、黃永樹小學、雨川小學、志豪小學、錦泰小學、田家炳千禧小學、世德小學、王賜豪（田心谷）小學、香港道教聯合會圓玄小學、西區婦女福利會馮李佩瑤小學、林文燦英文小學及陳維周夫人紀念學校，2022/23學年畢業生人數約2,700人。