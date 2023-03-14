校園天地｜保良局羅氏基金中學　頂尖設備促學生多元發展

保良局羅氏基金中學創立於2004年，一直深受家長歡迎。學校非常重視科研及課外活動，其2018年新落成的大樓，內有不同功能的房間及設施，提供優質的環境促學生全人發展。（內容由保良局羅氏基金中學提供）



該校近年來新增多項頂尖設備，例如幹細胞科學實驗室、羅焯生態實驗室、室內暖水游泳池、健身室等，為學生營造優越的學習環境。學校亦開設豐富的課外活動，當中海外交流活動及與科學、體育相關的活動，如飛機模擬駕駛、健身、射箭等最受學生歡迎。學校亦鼓勵學生積極參與本地與海外的國際性比賽，如國際遺傳工程機器設計競賽（iGEM）、由美國神經科學會（SfN）舉辦的週年會議、國際環境守護者青年會議（CEI）、澳大利亞國際音樂節、童軍大露營等等，成就學生多元發展。

幹細胞科學實驗室。（保良局羅氏基金中學提供）

飛機模擬駕駛。（保良局羅氏基金中學提供）

多元校本獎學金 激發學生潛能

為鼓勵學業優異的學生，保良局羅氏基金中學設立了校本獎學金計劃，為全級排名前1-25 名的學生提供學科獎學金，亦專門為在音樂、體育或視覺藝術等其他學科方面取得優異成績的學生頒授獎學金。此外，於香港中學文憑試、國際會議或比賽，以及語文水平測試，如雅思（IELTS）及普通話水平測試中獲取優異成績的學生，亦可獲頒獎學金。

探究為本 注重實踐

為鼓勵學生進行探究為本學習，保良局羅氏基金中學與香港海洋公園保育基金合作，讓同學當上鯨豚科研人員，每月在香港海洋生物救援及教育中心參與鯨豚的解剖及研究工作，並從該中心的數據庫中搜集資料，了解香港水域鯨豚所面對的生存威脅。在香港海洋公園保育基金的支持下，同學更獲得一套中華白海豚幼體骨骼。經過多個月的努力，同學最終把骨骼組合起來，並於校內的羅焯生態實驗室中展出，喚起大家對香港海洋動物的關愛。

同學努力組合香港海洋公園保育基金贈送的中華白海豚幼體骨骼。（保良局羅氏基金中學提供）

卓越成就 創科尖子

保良局羅氏基金中學的學生在不同範疇均成就非凡，除了最近每年都有學生升讀醫學院和法律學院外，同學在創科學習的成就亦是不容置疑：不但有學生曾贏得中國青少年科技創新大賽，更多次有學生的研究論文在國際會議上發表。

其中，該校中二級孫銘邦同學更成功制作出一部生物打印機。早前，孫同學參加了由學校設計的資優計劃，並研究如何在學校進行生物打印。生物打印是一種使用3D打印原理打印細胞組織的技術；生物打印技術可用於器官移植和人造肉等領域。在老師的幫助下，他構建了一台低成本的DIY生物打印機，能夠打印載有細胞的組織，打印出冠狀動脈模型和人造葉模型。傳統的生物打印機可能要花費數千美元，而孫同學的生物打印機只花了一百美元。他的研究可能讓生物打印變得更便宜和大眾化，惠及更多有需要的人；該研究現已提交給國際期刊，正等待審查和發表。

中二級孫銘邦同學構建低成本的DIY生物打印機。（保良局羅氏基金中學提供）

運動精英 屢創佳績

除了學業，該校亦重視學生的體育發展，成績斐然。學校希望每位學生都入水能游，因而將游泳列為體育科核心課程之一。在該校新設的室內暖水游泳池，學生會以小班形式上課（師生比例約1比8），亦會在放學後進行訓練。游泳校隊共60人，由2至3位教練執教，在本年度已獲得學界游泳比賽團體第一名（女子組）、第四名（男子組），及保良局屬校水運會全場總冠軍。該校足球校隊在前女子足球港隊隊長朱玲玲執教下，加上兩位助教的協助，在本年度奪得了學界男子甲組足球比賽第三組(九龍三區)冠軍。除了泳隊、足球隊之外，冰球隊也是該校的一大特色。籌辦冰球隊並不容易，需要更多場地、資金、人力資源的配合。爲了使學生接觸更多類型的體育活動，學校積極籌辦冰球隊，並於2018年正式成立校隊，隊員逢星期二會在日出康城的溜冰場訓練。雖然冰球隊成立不久，但已在本年度獲得香港校際冰球聯賽亞軍，成績令人欣慰。

冰球隊在本年度獲得香港校際冰球聯賽亞軍。（保良局羅氏基金中學提供）

未來方向

為繼續培養學生科研的興趣，該校已經與香港大學醫學院神經退行性疾病實驗室（Laboratory of Neurodegenerative Diseases）建立合作研究計劃，並預留400萬資金作科研發展，包括成立神經退化及修復研究實驗室，以助學生在科研領域取得更多佳績。

（內容由保良局羅氏基金中學提供）

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