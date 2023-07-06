好讀熱點│書展2023邀8名人講故事　陳凱韻關心妍粉墨登場

每年書展兒童天地都會舉行「名人講故事」，廣受家長和小朋友歡迎。今年貿發局繼續邀請眾多社會名人，在書展期間向小朋友分享具教育意義的故事，講者包括香港資深教育家陳偉佳博士、華人置業行政總裁陳凱韻及妍亮生命慈善基金主席關心妍等。



今年「香港書展」將於7月19日至25日於香港會議展覽中心舉行，大會將於場內場外舉行超過600項文化活動，其中兒童天地雲集各類益智書刊，更會舉辦一系列親子活動，讓小朋友寓學習於娛樂。

今年有8位名人在兒童天地為兒童講故事。（資料圖片）

當中廣受歡迎的「名人講故事」，今年邀請了８位講者到場為兒童講故事，包括香港資深教育家陳偉佳博士、曾出版兒童繪本的骨科專科醫生李揚立之、華人置業行政總裁陳凱韻、史丹福大學教育陳美齡博士、親子KOL鄧明儀、慧妍雅集信託委員會主席曹敏莉、妍亮生命慈善基金主席關心妍，以及藝人蔣怡等。

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其中陳凱韻會為兒童講述《浣熊餐廳》的故事，陳美齡則將講解其親子繪本系列，關心妍的書單是《安慰別人，我得做到》，至於曹敏莉則會講解《Lost and Found》故事書。除了講故事，一眾名人更會分享自己的閱讀心得，有興趣人士可瀏覽貿發局網址了解活動詳情。