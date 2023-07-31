《香港01》辦教師講座　資深編輯教拆解不實資訊及網上騙案手法

科技日新月異，隨了人工智能做到以假亂真，騙徒行騙的方式亦層出不窮。教師們如要教導學生分辨真實資訊並保護自己，便需要提升媒體與資訊素養。《香港01》早前為聖公會牧愛小學舉辦教師媒體及資訊素養講座，由前線編輯透過真實新聞案例拆解如何查證資訊的真偽，以分享學生常遇網上騙案，並探討教師的角色。



《香港01》為聖公會牧愛小學舉辦教師媒體及資訊素養講座，由前線編輯透過真實新聞案例拆解如何查證資訊的真偽，以分享學生常遇網上騙案，並探討教師的角色。（鄭子峰攝）

講座由《香港01》編輯主任蕭輝浩主持，現時上網已經是學生必需掌握的技能，但網上資訊並不完全可靠，因此學生有需要學習媒體與資訊素養，以及學生相關學習內容，例如要有效及符合道德地運用資訊及擁有資訊素養能力等。

針對近年有青少年人成為網上騙案的受害者，他引用近年香港騙案數字，指出數字有明顯上升趨勢，而且多達七成為網上騙案；同時分享多個青少年人遇到的騙案實例，包括小學生遇上裸聊勒索及網上遊戲騙案，詳細講解個案內容、特點及手法，以及處理的方法。

最後，講座亦與教師探討如何裝備自己，包括認識最近興起的人工智能科技和時下學生們經常接觸的各個社交媒體，以及運用人工智能於日常教學中。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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