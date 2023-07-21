好讀熱點｜全港師生票選十本好讀　24.7正式公布結果

培養學生閱讀興趣，是為他們建立學習語文能力的基礎。香港教育城（教城）一直致力推動學界建立閱讀氛圍，自2003年起每年舉辦「十本好讀」選舉，是學界唯一由學生票選的讀物選舉。今年活動踏入20周年，共有135本讀物入圍中、小學組，當中包括著名作家阿濃、衛斯理，以及廣受愛戴的運動員如奧運金牌得主張家朗、「牛下女車神」李慧詩的作品亦同樣入圍，投票已於早前完成，結果將在7月24日正式公布。



教城多年來致力宣揚本港的閱讀風氣，宣揚「愛閱讀．樂分享」的文化，每年都舉辦「十本好讀」活動，邀請中小學師生投選心水閱讀書籍及喜愛作家。今年20周年活動續由教城主辦，香港學校圖書館主任協會、語文教育及研究常務委員會（語常會）協辦，並獲康樂及文化事務署香港公共圖書館全力支持。

教育城舉辦第20屆「十本好讀」頒獎典禮暨閱讀習慣研討會。

「十本好讀」活動分為小學組和中學組，每位參與學生可從2021-2022年度出版的推薦書籍名單中，在所屬組別投選最多10本書籍及1位作家，參與老師則各自投選最多10本推薦書籍。投票已於5月底完成，中、小學生各自在所屬組別的入圍書籍之中選出「學生最愛作家」、「學生最愛書籍」、「教師推薦好讀」。

小學組候選書簡種類多元化

在小學組推薦書籍中，今年入圍的作品種類多元化，涵蓋散文、繪本等各類型書籍，當中更包括本地作品及不同地區的譯本。包括前天文台台長岑智明參與、結合STEM元素的《CMS 天文調查隊 1 天文台的神秘石柱》、名作家梁望峯的《超能力訓練小學 01 神秘的許願亭》等。

多位運動員、醫生作品入圍中學組候選書籍

中學組推薦書籍的作者亦令人驚喜，除傳統著名作家以外，不少文學家、醫生、運動員、教師等同時以優秀作品入圍，書籍類型則包括歷史、文學、科普、人物傳記等廣泛題材。當中包括作家小書的作品《小情書2》、記述奧運劍擊金牌得主張家朗故事的《劍擊成就了我——奧運冠軍張家朗》等。

每年由中小學生和老師們投選出來的「十本好讀」結果，集結成學界的最強書單，成為學校圖書館主任選書的重要參考指標，今年將在7月24日在灣仔會展正式公布結果。

頒獎禮後將緊接舉行「閱讀習慣研討會」，分析全港學生的閱讀習慣、喜好和最新趨勢，歡迎公眾報名參與頒獎典禮暨閲讀習慣研討會，一同見證年度學界好書誕生。

詳情如下：

日期： 2023年7月24日（星期一）

地點： 香港會議展覽中心S221會議室

時間： 上午11時至下午1時（上午十時半開始接待）

對象： 公眾人士

活動當日將於現場派籌，參加人士憑籌入場。

**首100位出席的公眾人士可在活動完結後獲贈「香港書展2023」入場券乙張。名額有限，先到先得。

若有任何疑問，歡迎致電 2624 1061 或電郵至 sharonpang@hkecl.net 向教城計劃主任彭曉婷女士查詢。