《香港01》小學講座　學習辦明辨真假資訊　分享偵查報道案例

現時科技進步，網上資訊泛濫，學生懂得分辨當中真偽，培養資訊及媒體素養更見重要。《香港01》早前為東華三院羅裕積小學的學生舉辦「明辨真假新聞講座」及「偵查報道分享講座」，前者內容包括介紹傳媒行業的運作方式、與學生分享處理網上資訊及認清虛假資訊的方法，以及了解科技可能衍生的問題；後者則解釋偵查報道與一般報道的分別及講解偵查新聞如何分析確認投訴是否成立。



兩場講座均由《香港01》編輯主任蕭輝浩主持，他在「偵查報道分享講座」中先向學生介紹傳媒業的運作方式，例如記者日常工作、每日新聞流程、一宗新聞如何誕生等，為學生建立對傳媒行業的基本認識。講座內容之後切入到偵查報道與一般報道的分別，指出偵查報道最花時間的環節是分析及確認讀者的投訴是否成立，並解釋具體過程。

「明辨真假新聞講座」的內容除了包括傳媒業的運作方式之外，便以新聞及網上資訊的比較作引入，分享處理網上資訊的方法，又提醒學生不要直覺地以為有圖片就一定有真相，需要小心誤傳假消息，避免誤導他人及引起混亂。為培養學生負責任地使用互聯網，講座指出了多個虛假資訊的常見特徵，即場以多個例子示範，並分享一些值得學生參考的可靠消息來源例子。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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