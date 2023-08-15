《香港01》學校活動　美荷樓學習逆境自強　了解大灣區房屋發展

《香港01》早前為堅尼地城聖嘉祿學校舉活動，安排學生參觀石峽尾美荷樓生活館，了解當時居民面對艱苦生活環境如何刻苦耐勞、逆境自強，學習香港精神。參觀後亦為學生舉辦「土地房屋國民教育講座」，學習現時香港面對的房屋挑戰以至探討相關解決方案，包括與大灣區其他城市合作。



聖嘉祿學校的學生亦有參觀美荷樓生活館，獲益良好。（黃寶瑩攝）

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參加導賞團感受美荷樓氛圍 學習相關歷史

聖嘉祿學校的學生們抵達石峽尾美荷樓生活館後，便先參加由機構主辦的導賞團，一邊親身感受美荷樓的氛圍，一邊學習不同知識。參加導賞團期間，學生們會學到與美荷樓相關的基本知識及不同歷史事件，然後透過當時居民的口述歷史，明白他們在艱苦之中努力生活的經歷，並建立正確價值觀。

生活館提供了各種不同種類的資料，包括舊照片及舊報紙的原始資料、影片及漫畫的多媒體材料、統計數據及政府文件等，有助學生從不同方面了解到當年的環境及情況。另外，生活館提供實物展品或互動形式的展覽，讓學習歷史變得更有趣味。

《香港01》房屋政策講座 介紹大灣區分工解決土地問題

導賞團完結後，學生們亦參加了由《香港01》編輯主任蕭輝浩主持的講座，內容以1953年石峽尾木屋區大火切入，講解從過去數十年至今的香港房屋政策。他亦引用具體數據，向學生說明現時香港人均居住面積大幅落後多個內地主要省市，一般人亦難以負擔高樓價，最後分享多個相應解決方法，以至是粵港澳大灣區可以如何分工，幫助香港解決土地問題。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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