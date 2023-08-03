《香港01》辦偵查報道講座　分享新聞調查方法、拆解嚴謹求證過程

《香港01》偵查組一直透過嚴謹的調查和求證採訪報道，屢獲殊榮。《香港01》早前為中華基督教會基智中學舉辦「偵查報道講座」，由偵查組前線記者透過不同報道案，向學生拆解偵查報道如何從無到有的採訪過程，重點包括涉及嚴重指控時記者如何嚴謹求證，讓學生講解求證的重要性。



《香港01》早前為將軍澳循道衛理小學舉辦「偵查報道講座」，由偵查組前線記者透過不同報道個案，向學生拆解偵查報道如何從無到有的採訪過程。（羅國輝攝）

講座由偵查組高級記者李穎霖主持。她在講座中提到，不少偵查報道均涉及對他人的指控，有可能違法，因此調查過程必需認真嚴謹，向多方求證，包括尋找和引用政府文件、採訪多名涉事人士等，確認指控屬實才能發表報道。另外，即使記者手上已經有確切證據證明指控屬實，但刊登報道前均需給予涉事人士回應解釋，以反映全部事實真相。

她提到偵查報道的選材重要原則是涉及重大公共利益，例如《香港01》偵查組過去許多報道刊登後，政府部門都會採取跟進行動，包括執法拘捕涉案人士。以MIRROR紅館演唱會意外為例，社會極度關注意外責任誰屬，記者於意外發生後立即進行採訪，而《香港01》偵查組就由多方面深入追查多間涉事公司之間的關係，嘗試讓公眾了解事件來龍去脈。

另外，講座進行期間設有不同互動環節，讓學生思考和回答問題。例如學生對記者的隨身裝備、如何入行等非常有興趣，亦對記者在衝突、災難前線，以及喬裝放蛇採訪等感到好奇。

講座期間亦設有不同互動環節，讓學生思考和回答問題。（羅國輝攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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