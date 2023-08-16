《香港01》辦「新聞大探索—還原真相」工作坊　學生體驗記者工作

記者工作的內容之一，就是要還原真相，告訴讀者來龍去脈。《香港01》早前為佛教覺光法師中學舉行「新聞大探索—還原真相」工作坊，以遊戲互動方式，讓學生代入記者角色，嘗試將來自不同方面的證據及說法抽絲剝繭，然後整合、拼砌及還原事件真相。工作坊除了作為工作體驗，更能訓練學生的寫作、聆聽及組織能力。



《香港01》早前為佛教覺光法師中學舉行「新聞大探索——還原真相」工作坊，以遊戲互動方式，讓學生代入體驗記者工作。（鄭子峰攝）

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工作坊由註冊社工及社區板塊隱形組副採訪主任李澤民主持。工作坊會將學生為成多個小組，每個小組代表一間報社，而學生就是屬於各間報社的記者，並需要在1小時內就1宗偷竊案向多名相關人士進行訪問，以撰寫報道。

工作坊在總結時提到，記者的責任是擔任社會的監察者及報道者，揭示社會不被看見的一面，亦需要將大眾需要接收的資訊有效傳遞，並追求真相，以中立、客觀、持平的態度，捍衛公眾知情權。

工作城的環節之一，是各組學生需要進行成果分享，報告其採訪所得。（鄭子峰攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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