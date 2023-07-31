羅氏基金中學三學生港大實習研腦退化　自設幹細胞、神經科學課程

生物科技行業近年發展迅速，將軍澳保良局羅氏基金中學開設生物科技課程，提升學生對科學的興趣，今年更有3名中四生到香港大學醫學院進行一星期暑期實習，就腦退化症及柏金遜症進行各項研究，希望研發藥物抑制病毒。



前排左起中四生梁芷榕、林慶淘及莊仲賢，後排左三為校長孫嘉俊，右一為港大李嘉誠醫學院生物醫學學院副教授鄭傳忠。（翁曼琛攝）

保良局羅氏基金中學中四生梁芷榕、莊仲賢及林慶淘，早前在多名港大博士生的指導下，就腦退化症及柏金遜症進行各項研究。他們先認識引起疾病的原因、病毒如何入侵神經系統，再以老鼠及斑馬魚標本模擬神經退化的病理情況，了解麻醉及手術創傷如何影響記憶及引致神經退化疾病相關的生物因子，以研發藥物抑制病毒。

林慶淘表示，在研究期間需要學習陌生的專有名詞時少許吃力，而過程中他認為最有趣的是能夠親自解剖老鼠。梁芷榕提到，透過實驗了解到腦部運作模式，以及頭部受傷後會損害腦細胞，希望將來大學升讀科學相關的科目。

校長孫嘉俊表示，自創校以來便與港大醫學院合作，讓對科學有濃厚興趣而有一定能力的高中生在國家重點實驗室進行暑期實習。他又指，學校最近亦在初中推行幹細胞科學課程，高中開辦神經科學及幹細胞資優課程，並設有生物科技實驗室讓學生做實驗。

港大李嘉誠醫學院生物醫學學院副教授鄭傳忠表示，由於學生已具備生物科技知識，研究過程大致順暢，而且學生表現積極，遇到問題會主動發問。他補充，除實習外亦會為高中生開辦生物科技暑期課程，讓他們及早接觸有關知識。