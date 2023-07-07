何明華會督中學結合STEAM及正向教育　助團隊建設、培養成長思維

STEAM教育及正向教育均是近年教育界的熱門議題，觀塘聖公會何明華會督中學就將兩者結合，提升學生在該兩個範疇的學習成果。校長金偉明接受「01教育」訪問時提到，學校的「思創好世界」課程參考了正向教育的元素，例如團隊建設（Team Building），幫助學生建立團隊關係，亦引入成長思維讓學生在處理STEAM計劃時懂得循序漸進。



聖公會何明華會督中學校長金偉明在訪問時提到，由於發現STEAM教育與正向教育可以相輔相成，所以就融合兩者發展課程。（盧翊銘攝）

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STEAM教育及正向教育相輔相成 助建立學生價值觀

聖公會何明華會督中學自2015年起分別推行STEAM教育及正向教育，「呢兩條線走咗一段日子之後，我哋發覺其實兩件事係可以相輔相成嘅」，例如兩者都希望透過活動幫助學生建立價值觀，例如與人合作的技巧或是與堅毅的精神等，所以決定融合兩者。。

學校的「思創好世界」是以中二生為對象的跨學科課程，學生會以小組形式在該學年內為長者設計產品，解決他們的生活問題，課程亦有參考「PERMA」的幸福五元素。金校長說，「思創好世界」與其他學校的STEAM課程不同，著重培養學生正向元素。他舉例說，教師不能期望學生在分組後就會通力合作完成目標，所以會安排團隊建設活動，讓學生學習與隊員溝通及合作的技巧，促進項目完成之餘，亦回應了PERMA的「R」，為學生建立正向關係（Positive Relationships）。

聖公會何明華會督中學校長金偉明指，學校的「思創好世界」課程參考了「PERMA」的幸福五元素，即正向情緒（Positive emotions）、全心投入（Engagement）、正向人際（Positive Relationships）、生命意義（Meaning）及成就感（Accomplishment）。（盧翊銘攝）

課程亦透過STEAM項目幫助學生建立正向教育中的成長思維，例如學生們想到的產品看似遙不可及，教師們就會教導他們將產品分成多個部份逐點完成，「等學生知道，只要你肯嘗試、肯去做，點都會有成果出嚟」，過程除了可以建立成功感，也培養了學生成長思維。

聖公會何明華會督中學校長金偉明表示，將STEAM教育與正向教育結合之後，學生的學習成果能夠轉移到學科學習之上，效果比過去分開進行更好。（盧翊銘攝）

節省資源兼提升學習效果 成果轉移學科學習

學校過去將STEAM教育及正向教育分開進行時，「老師嘅人力資源係分割嘅」，需要有兩套資源，但兩者合二為一後，便可以節省相關資源。

金校長又指學生的學習效果亦都更佳，成果比以前更能轉移到學科學習上。他舉例，過去學生會參加為期8日7夜的外展課程，以助學生團隊建設及學懂堅毅，課程艱辛之餘，學生在完結時更會「抱住喊」，「但問題係我（學生）嘅堅毅耐力係轉移唔到」，「即係佢一睇書15分鐘就頂唔住」。然而，推出兩者結合的課程後，由於課程持續1年，當中涉及不同學習元素，「反而可以轉移到佢（學生）平時嘅學科學習」。