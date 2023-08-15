《香港01》學校AR體驗活動　結合虛擬及現實尋寶　遊戲中探索科技

《香港01》早前為聖嘉祿學校舉辦AR體驗活動及新媒體運作講座，學生在校園內應用擴增實境（AR）技術尋寶，結合虛擬及現實世界，在遊戲中探索不同新科技趨勢。學生從體驗中學習，積極投入遊戲。此外，學生亦參與媒體及資訊素養講座，了解新媒體的運作，加深對媒體和新聞運作的認識，培養正確使用資訊的態度。



《香港01》為聖嘉祿學校學生舉辦AR體驗活動，學生從遊戲中學習。（蘇煒然攝）

體驗活動由本地教育科技初創公司Re:learn舉辦，學生組隊在校園內尋寶，每組根據手機的錦囊在校園內尋找指定二維碼，掃描並回答科技主題問答，收集AR徽章，從遊戲中學習。

擴增實境（AR）指在現實環境中加入虛擬物件，活動的AR徽章以動畫形式出現在現實場景中，學生透過手機和平板電腦，在熟識的課室環境中與虛擬動畫互動，增加生物科技、電子出行、5G電訊、沉浸式技術等主題知識。

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另外，學生亦有機會試玩「VR長城守城」遊戲，學生戴上VR眼鏡，化身古代將領站於長城之上，以箭術擊退城牆下的敵軍，從中思考長城背後在戰術上的設計，寓學習於娛樂。

體驗活動過後，學生參與一節由《香港01》記者主講的新媒體運作講座，了解新媒體的不同類型、媒體機構分工、記者工作內容和時間等，認識一篇新聞是如何誕生出來，不少學生都對新聞室的運作感好奇，踴躍發問，對新媒體認識不少。

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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