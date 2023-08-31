升小派位｜教育局9.1派表申請全面電子化　9.21可經電子平台報名

教育局公布2024學年小一入學報名安排，自行分配學位將於9月21日至29日接受網上報名，屆時家長可透過「小一入學電子平台」為子女不受校網限制申請一間小學，當局同時提醒家長及早登記使用「智方便+」綁定「小一入學電子平台」帳戶。



教育局指，家長如欲為子女申請某一所官立或資助小學的小一入學自行分配學位，可於9月21至29日透過「小一入學電子平台」遞交申請。

如家長選擇遞交紙本申請表格，可於9月1日起，向子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心，或前往各區民政事務處（民政諮詢中心）及教育局各區域教育服務處和學位分配組索取「小一入學申請表」、「填表須知」及「小一入學資料單張」等文件。家長須在9月25至29日期間的學校辦公時間內將填妥的申請表格，連同有關證明文件直接遞交至該校。如家長未能親自遞交申請表，可以書面授權一名人士帶同上述文件代交至所申請的小學。

教育局發言人提醒，無論有關申請是經「小一入學電子平台」或以紙本遞交，家長只能為每名子女遞交一份申請，家長若同時向超過一所官立或資助小學遞交申請，其子女的自行分配學位申請將會作廢。此外，家長切勿同時經「小一入學電子平台」和以紙本申請表為同一名子女遞交重複申請。

由於直接資助（直資）計劃小學及私立小學（包括國際學校）均不在「小一入學統籌辦法」之內，家長若希望其子女入讀該等學校，應自行向有關學校申請。家長必須留意，凡已接受直資計劃小學小一學位的學童，將不能透過「小一入學統籌辦法」獲派官立或資助小一學位。

教育局同時提醒家長，填寫小一入學申請表的居住地址時，必須填寫子女的真確居住地址。家長若提供虛假住址以獲取學位，其子女的小一入學申請將會作廢，獲派的學位亦會被取消。若遞交的申請涉及製造虛假文書或作出虛假法定聲明的行為，根據刑事條例，一經定罪，分別可處監禁十四年或可處監禁兩年及罰款。市民如懷疑有家長以虛假住址替子女申請小一入學，可致電學位分配組的熱線電話2832 7700舉報。