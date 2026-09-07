小一統一派位2027｜選校攻略是甚麼？派位機制及填表時注意甚麼？

「小一入學統籌辦法」已經在進行之中，自行分配學位階段已經完成，現時已經進入統一派位階段。「01教育」已經於本文整合所有相關資訊，為他解釋小一統一派位機制、填表示交表須知、以及梳理出重要日期及時間表，幫助各位家長的子女順利升學！



小一統一派位是甚麼？

香港的官立小學及資助小學都會參與「小一入學統籌辦法」，以錄取小一新生。小一入學統籌辦法分為兩個階段，即「自行分配學位」及「統一派位」，如果申請未能於自行分配學位階段獲得學校錄取，將會自動進入統一派位階段，不需要另行申請，由教育局統一分配學位。

統一派位的學額約佔學校小一學額的50%。根據教育局〈2025年度小一入學報告書〉，於2016年至2025年期間，統一派位階段均分配少於一半學位予參加統籌辦法的小一新生，該比例於2025年為49.2%。

小一統一派位機制

小一統一派位分成兩部份，即甲部及乙部。統一派位甲部的學額約佔學校小一學額總數的5%（即統一派位的10%），家長可於甲部不受校網限制，填寫1至3間位於任何一個校網（包括本網）的小學。統一派位乙部的學額約佔學校小一學額總數的45%（即統一派位的90%），家長於乙部必須填寫自己住址所屬小一校網名單內的小學。

電腦於進行統一派位時，會為每個申請編配一個「隨機編號」，而該隨機編號的次序愈前，申請獲派心儀學校的機會率就愈高。電腦會首先處理所有第一志願的派位，然後到所有第二志願、所有第三志願，如此類推。電腦會先處理甲部選擇，然後處理乙部選擇。如果申請於甲部已獲派位，就不會進入乙部派位；相反，如果申請未於甲部獲得派位，就會進入乙部派位。兩個部份的派位機制相同，分別只是有沒有校網限制。如欲了解具體的派位程序及例子，可以參考教育局小一入學統籌辦法網站的短片介紹。

參考去年的安排，如果申請進入統一派位階段，家長會於2027年1月中旬收到：

1) 選校通知書

2) 家長須知

3) 申請兒童住址所需小一學校網的選校名單

4)「選擇學校表格」樣本

5) 填寫「選擇學校表格」須知

*** 如果家長於2027年1月18日仍未收到選校通知書，應與「學位分配組」聯絡。家長收到選校通知書後，應按指示日期到指定的統一派位中心辦理選校手續。

小一統一派位填表及交表須知（選校手續）

家長於辦理選校手續時，須注意以下事項：

- 甲部可不受校網限制，填寫1至3間學校

- 乙部必須填寫住址所屬的小一校網內學校，家長應該將學校選擇盡量填上，餘下空格可以留空

- 乙部的學校選擇可以重複甲部位於住址所屬校網的學校選擇

- 如果家長有超過1名子女同時參加統一派位，並希望獲派同一學校，其所有子女的選擇學校表格內必須填上一樣的選擇，包括選校數目及次序等。

家長如需翻查其他校網的學校名單，以填寫甲部的學校選擇，可以參考教育局小一入學統籌辦法網站。

小一入學申請電子化

教育局已經將小一入學申請全面電子化，現時小一入學申請表設有家長／監護人電郵地址一欄，填寫該欄後即可啟動小一入學電子平台帳戶。

已啟動電子平台帳戶的家長可以透過平台取得派位結果，及使用「智方便」登入。如果家長已經登記「智方便+」，更可以使用數碼簽署功能於電子平台填寫及提交自行分配學位及統一派位階段申請。

27/28學年入學小一統一派位重要日期及時間表

以下是2027年9月入學的「小一入學統籌辦法」重要日期及時間表：

2026年9月1日至25日：派發小一入學申請表

2026年9月下旬：遞交小一入學申請（網上電子平台報名：9月17日至25日、直接向申請學校交實體表格9月21日至25日）

2026年11月23日：學校公布自行分配學位結果

2026年11月25日至26日：自行分配學位註冊

2027年1月中旬：未獲自行分配學位之學童家長收到統一派位選校通知書

2027年1月中旬：統一派位報名（網上電子平台：1月18日至24日、到指定統一派位中心選校：1月23至24日）

2027年6月2日至3日：家長以郵遞方式收到統一派位結果，或於6月2日上午10時在「小一入學電子平台」查閱結果

2027年6月：統一派位註冊