STEAM｜理大青少年研究計劃　中學生創沉浸式遊戲促進眼部健康

理工大學於今年舉辦第三屆「青少年研究指導計劃」，由約80名來自理大不同學系的學者，指導逾130名高中生進行為期4個月的專題研究，其主題包括人工智能、元宇宙、康復治療、生物醫學、酒店及旅遊、護理學等，增進學生對多元化科目的了解，為未來升學和生涯規劃作好準備。有學生透過創作元宇宙校園遊戲，當中亦設計鮮色的障礙物及多視角環境，提供沉浸式遊戲體驗之餘，又能促進眼部健康。



元宇宙校園遊戲 沉浸式體驗促眼部健康 計劃明年推出市面

2名分別來自基督教宣道會宣基中學及拔萃女書院的中六生曾彩霞及陳詰珊，在理大工程學院工業及系統工程學系高級專任導師鄧育明及研究助理伍家駿的指導下，進行名為「結合虛擬實境技術建構元宇宙遊戲」研究。

二人先就元宇宙概念進行文獻回顧和調查，然後利用立體建模軟件及遊戲開發以校園為主題的元宇宙遊戲。遊戲中玩家化身學生，沿途收集文具及避開障礙物以抵達學校。此外，團隊亦特意為遊戲角色設計鮮色的障礙物及多視角環境，提供沉浸式遊戲體驗之餘，亦能促進眼睛靈活度。

曾彩霞表示，本身對科研有興趣，加上元宇宙是未來大勢所趨，便想藉此機會以更深入了解元宇宙。她又指，相信每名學生都經歷過「就嚟遲到跑返學校」，因而創作這個以校園為主題的跑步遊戲以吸引他們玩，讓學生身歷其境。

陳詰珊表示，整個研究都在理大學者的指導下進行，因此並沒有遇到太大困難，惟在文學研究中需學習陌生的專有名詞。負責導師鄧育明提到，由於學生早已具備STEM知識，而且對元宇宙有基本認識，故此進行研究時能得心應手。現時遊戲仍在臨床測試階段，VR眼鏡仍正開發中，預計明年初推出市面。

應用AI及機械人科技的智慧消防 協助消防員滅火保障安全

另外，來自西島中學的十三年級學生盧樂熙，則在理大建築環境及能源工程學系副教授黃鑫炎、博士生王蒙及張偉傑的指導下，進行名為「應用人工智能及機械人科技的智慧消防」研究，透過人工智能及機械人科技研製滅火機械人，機械人先利用人工智能偵測火源，然後快速將火源撲滅，全程無須人為干預及水中沒有添加滅火劑的情況下進行，協助消防員並保障他們安全。

盧樂熙表示，是次研究讓他對機械工程、人工智能及防火等方面有更深入的了解，認為研究期間最困難的是編程及組裝機械人等，經測試後發現機械人仍有改善空間，例如加快火源偵測速度，希望日後可以升讀有關人工智能的學科。