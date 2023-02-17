理大研微電流刺激治療　提升年輕自閉人士社交及認知能力

根據教育局統計資料，2021/22學年有近1.2萬名就讀公營中小學的學童患有自閉症，理工大學團隊早前聯同精神科醫生進行臨床研究，發現微電流刺激治療（又稱「跨顱直流電刺激」）結合認知訓練，能有效提升14至21歲自閉症人士的社交溝通及認知能力，為他們帶來傳統藥物以外的新治療方法。



微電流刺激治療是利用與靜電相若的微電流刺激腦部前額葉範圍，改善神經元網絡接連以促進某些大腦功能，如專注力、情緒控制及訊息處理速度等，從而提升自閉症人士的整體社交及認知能力，而治療時患者頭皮或會感到輕微刺痛或痕癢。

研究團隊隨機抽樣為逾150名14至21歲患有輕微自閉症人士進行4輪微電流刺激治療，每輪合共10次，發現整體而言初步成效理想，仍未見任何潛在副作用。

其中一位有份接受治療的患者Royce，他的父親表示療程最初成效不大，但隨著治療次數愈來愈多而逐漸出現變化，例如變得可與同學交流、能在一小時內專心完成功課、比以往更願嘗試新事物等，反映她的溝通動機及專注力等有所提升，以及願意接受生活上的改變。

負責研究的理大康復治療科學系副教授韓明怡指出，現時治療成效至少能維持一個月，未來將考慮使用微電刺激加強劑，延長治療的有效性，亦打算為更年輕的自閉症兒童進行治療，以檢視不同年齡患者的成效。

精神科專科醫生佘嘉倩表示，微電流刺激治療仍屬實驗階段，未來將邀請不同程度的自閉症患者接受治療了解成效，以及研究長期接受治療會否有副作用。另外，未來會進一步研究安排患者遙距視象在家接受微電流刺激治療的可行性。