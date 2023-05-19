理大生將個人發明變身STEAM教材盼明年發售　獲頒德藝計劃獎學金

理工大學自本學年起推出「德藝計劃」，並在計劃下成立「德藝書院」及增設每年高達10萬元的「德藝獎學金」，讓在體育、藝術及文化、社會服務和領導才能，以及STEM學科表現卓越的學生發揮才華。有學生因將中學發明的智能家居套件變身為中學STEAM教材，而獲頒首屆「德藝計劃獎學金」，並計劃明年將教材推出市面。



發明變身成STEAM教材 計劃明年推出市場

理大物理治療一年級生吳煒霖中學曾研發智能家居套件，升讀大學後將作品變身為中學STEAM教材，學生可先透過網站學習編程，然後為套件設計程式。（翁曼琛攝）

理大物理治療學一年級生吳煒霖自小對數學及科學有濃厚興趣，中學時期曾參加不少科學比賽，包括參加「青年科技專才展覽及比賽」研發智能家居套件，用作檢測室內溫度和濕度。他表示，升讀大學後為了將智能家居套件變身成教材，特別建立專門編程教學網站，讓中學生可先在網站學習編程，然後自行為套件編程輸入指令。

吳煒霖稱，修讀「人工智能和數據分析」（AIDA）及「創新及創業」（IE）課程期間學習人工智能，啟發他在網站加入聊天機械人（ChatBot）解答中學生疑問。他計劃在數個月後推出短期編程課程收集意見，預計明年推出市面，每年獲頒3萬元獎學金。

運用創新點子解決社會問題

另一名理大「德藝計劃獎學金」得獎者徐楚君是社會政策及社會創業課程三年級生。她中學時期便愛運用創新點子解決社會問題，曾研發以踩單車發電減輕劏房戶電費開支，喚起市民關注劏房戶捱貴租金和電費的問題。（翁曼琛攝）

另一名「德藝計劃獎學金」得獎者徐楚君是社會政策及社會創業課程三年級生，由中學起便喜愛運用創新點子解決社會問題。她曾研發踩單車發電以減輕劏房戶電費開支，喚起市民關注劏房戶捱貴租和電費的問題。她表示，升讀理大後入住「德藝書院」曾參加各種宿舍活動，未來更有機會到加拿大社福機構進行鄰里服務實習，了解如何更有效地處理社會問題。她亦計劃為有意支援北區新移民的中學生提供更好的建議，以及與社福機構合作，向學校提供STEAM相關課程，每年獲頒全額學費獎學金。

以編程設計知識研發奶樽加熱器及電腦遊戲

理大設計學文學士一年級生龐詩薴自小開始繪畫，原本只擅長設計的她升上大學後因要修讀AIDA及IE課程而運用編程及設計知識研發奶樽加熱器及文字冒險遊戲，從中學到不少編程技巧。（翁曼琛攝）

理大設計學一年級生龐詩薴自小開始繪畫，曾在國際巡迴賽中獲得冠軍。原本只擅長設計的她升上大學後因要修讀AIDA及IE課程，需要運用編程及設計知識研發奶樽加熱器及文字冒險遊戲，從中學到不少編程技巧，未來或會向平面設計方面發展並會參加更多比賽獲取經驗，每年獲頒3萬元獎學金。