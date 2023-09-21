杭州亞運｜教育局推教學資源　設資訊圖、問答遊戲　加深學生認識

杭州第19屆亞洲運動會將於本月23日舉行，教育局課程發展處特別製作一系列有關亞運會的教學資源，包括資訊圖、小知識問答遊戲以及教育短片，以供學校參考使用，透過國家舉辦的大型體育盛事，讓學生見證國家如何籌備和辦好賽事，見識先進的比賽場館和智能化的場地管理，增進對國情的認識和對國家的歸屬感，提升國民身份認同，相關資源已上載至「躍動校園 活力人生」計劃中的「亞運會專頁」，



資訊圖分別介紹亞運會的會徽、吉祥物、主題口號和不同賽事資訊，為了考驗同學對亞運會的認識，同時培養自主學習的良好習慣，教育局亦設計小知識問答遊戲，透過互動方式，加深學生對亞運會不同運動項目的認識。

另外，三人籃球是近年受歡迎的城市運動，並納入奧運會和亞運會的正式比賽項目，三人籃球不僅對場地設施要求簡單，同時具有高強度、高對抗性和節奏快的特點，為了提升學生欣賞運動比賽的能力，教育局亦製作三人籃球教育短片，簡介規則重點，讓學生獲取相關知識，並從運動員身上學習體育精神，學懂勇於接受挑戰，培養正面價值觀和態度。

教育局期望藉住是次亞運會，與學校攜手帶動學生運動的風氣，培養恆常參與體能活動的習慣，保持健康體魄，在支持國家和香港運動員的同時，亦可以學習運動員自我突破、追求卓越的精神。