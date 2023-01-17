港專成立奧林匹克研習中心　霍啟剛盼本港學生可成杭州亞運義工

香港專業進修學校（港專）今日（17日）於馬鞍山賽馬會本科校園成立「香港奧林匹克研習中心」並舉行揭幕儀式，邀得港協暨奧委會副會長兼立法會議員霍啟剛主持揭幕儀式。他表示，亞運會將於今年9月於杭州舉行，希望能與政府商討，安排本港學生擔任亞運會義工，又指通關後希望加強本港與內地和外地體育交流。



香港專業進修學校（港專）於早前獲港協暨奧委會支持，正式於馬鞍山賽馬會本科校園成立「香港奧林匹克研習中心」，是被納入國際奧委會全球奧林匹克研究中心名冊的唯一香港高等院校。（香港專業進修學校提供）

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港專「香港奧林匹克研習中心」是全港唯一一間高院校被納入國際奧委會全球奧林匹克研究中心名冊。中心獲港協暨奧委會捐贈歷屆奧運會照片、書籍等，助學生加深對奧運的認識。

霍啟剛致辭時表示，很高興能見證研習中心開幕，期望日後能加強與港專合作，共同培育運動專才，協助有志投身體育行業學生的競爭力，發展體育產業。他又指，本港與內地通關對體育發展十分重要，讓本港可與國外及大灣區合作交流，並特別提到亞運會將於今年9月於杭州舉行，他會與政府商討希望能安排本港學生擔任亞運義工。

港專校董會主席黃友嘉表示，除設立奧林匹克研習中心外，校方推出與奧林匹克運動相關的選修科，內容包括與運動員交流、參觀體育機構，讓學生更認識奧林匹克對體育發展的重要性。

港專校長陳卓禧表示，希望將來透過與港協暨奧委會合作，增加與內地體育院校合作的機會，以及舉辦以教練為基礎的課程，促進本港體育事業全民和普及化。