教育局數人頭結果出爐　官津小一加4班　按年減49班　中一加7班

教育局九月到學校點算實際學生人數，本學年小一班數加4班，連同3月批核的本學年班級數目，仍然按年減49班小一；中一班數「點人頭」後則加7班。



津貼小學議會和中學校長會均指，近月有港生回流「插班」和「高才通」計劃申請人子女來港入學，估計或有助部分學校開多一班，但料實際的人數不算多，而受適齡學生人口減少和移民潮影響，學界整體按年減班情況持續。



教育局表示，一般而言，學校的核准班數受多項因素影響，數字調整反映適齡學童人口的整體變化及學生人口的流動情況，包括搬遷、轉到直資或私立等學校就讀，以及移入或移出本港的學童人口等。



教育局「點人頭」結果今日出爐。（資料圖片）

教育局每年九月到官立和津貼中小學點算實際在學人數，以釐定本學年核准開辦的班級數目。按教育局和《香港01》統計，本學年小一淨減班數目為53班，經局方「點人頭」後加多4班，累計按年減49班小一。

津小議會：按年減班繼續走下坡

本學年有5間小學獲派「0班」小一，津貼小學議會署理主席蘇炳輝表示，難以估計今年「數人頭」後不減反增，是否與有小學獲派「0班」有關，「可能只係多十幾個學生，係咪足以令其他學校開多一班？會唔會令到學生流動，入返官津學校都唔知。」

蘇炳輝表示，各區學童人口分佈不同，部分學額供過於求或求過於供，人口流動亦會令開班數浮動。他指，雖然加４班，但人數未必足一班， 實際上有機會只是數十個學生。他指，不排除有港生回流、高才通計劃子女等插班，令「點人頭」後稍為加班。

不過，學界按年持續減班，蘇炳輝表示，在學生人口下跌，加上移民潮因素，減班情況只會「繼續走下坡」，舉例今日小一自行分配學位申請今日截止，不少學校都反映收表數目較去年少。他重申，學界希望教育局能推出措施協助收生，包括全面推行小班教學、降底開班線等。

近年適齡學童人口減少，加上移民潮影響，令學界面對縮班殺校危機。（資料圖片）

中學校長會：學生人數輕微回升 料因「高才通」子女插班

至於中一班數對比本年5月批核班數，經「點人頭」後則加7班。而本學年並沒有公營中學開辦一班中一。

中學校長會主席連鎮邦表示，樂見學生人數有輕微上升，留意到近月學校插班生申請數目有所增加，認為與跨境生內地回流、「高才通」計劃申請人子女來港有關，但7班的實際人數未必太多，平均可能約200人。

他預計2024年升中人口變化與今年差不多，但未來減班情況持續，重申希望教育局能做好長遠規劃，包括按區情彈性調節派位數目、推行小班教學、容許學校為「高才通」子女提供寄宿等。

教育局指，香港學生人口結構性下降，政府會持續檢視中小學學額的實際情況，以學生福祉為最優先考慮，並以「軟着陸」為目標，逐步有序調節學校數目，確保教育生態健康和學校可持續發展，以及善用資源提升教育質素。