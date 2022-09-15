移民潮｜教育局今到中小學點人頭　月底發信通知需否減班或改編制

在疫情、移民潮及學童人口下降三重夾擊下，香港多區中小學出現收生不足，面臨縮班殺校危機。教育局今日（15日）按照慣例，抽樣派員到個別學校「點人頭」，當核實資料後，會在9月底發信通知相關學校修訂的班級結構及教職員編制。屆時個別學校或會因實際在學人數的情況而須調整其班級結構及教職員編制。



教育局會在9月底發信，通知相關學校修訂的班級結構及教職員編制。（資料圖片）

教育局回覆稱，今日透過電子系統收集公營學校的學生資料，以點算實際在學人數，同時亦到個別學校進行實地點算。該局稱理解跨境學生有可能因疫情緣故暫時未能到港上課，這些學生如透過遙距學習（如網課）與其他在港同學一起上課，在點算日當天會視為實際在學學生。

該局重申，學生人口未來持續下降是不爭的事實，面對結構性下跌的問題，局方會繼續與學界共商，研究鞏固及整合學校資源的辦法，並鼓勵業界及早作出規劃，務求採取多管齊下的措施，以「軟著陸」為目標，穩定教學環境，保持教學質素。

本學年小學每班23或25人作核準班數準則 中一每班25人

以小學而言，在2022/23學年，如學校因收生不足而需下調班級數目及出現超額教師，會以每班23人作為計算小一至小四核準班數的準則，此準則會隨該屆別學生逐年推展至小六，本學年的小五至小六則以每班25人作為計算核準班數的準則。至於中學則會以每班25人作為計算中一核准班數的準則。

教育局今日按照慣例，抽樣派員到個別學校「點人頭」。（資料圖片）

教育局：現時開班準則已十分寬鬆

該局強調，現時中小學的開班準則已達到十分寬鬆的水平，如果再進一步放寬開班人數的準則，將不利建立有效的學習群體以進行互動和協作學習，影響教學質素，亦有違慎用公帑的原則。

中學校長會早前去信李家超 要求凍結班數5年

面對來勢洶洶的「殺校潮」，香港中學校長會早前去信行政長官李家超，就新一份施政報告提意見，建議當局盡快規劃並凍結現行班級數目5年，並重置現有學校，以及暫停開辦新的中學。