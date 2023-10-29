優秀教師選舉｜中文老師用地理教材呈現古詩場景　師生著古裝辯論

第18屆「優秀教師選舉」頒獎禮今日（29日）舉行，共有26組優秀教師得獎者，8位教師獲選「教壇新秀」，以及14組入圍特選嘉許獎，目的是表揚傑出教育工作者的奉獻，同時為教育界發掘人才，推動香港創新教育及優質教育。



有得獎的中學中文科老師，突破科目的框框，採用地理教材，把DSE中文閱讀卷範文之一的柳宗元《始得西山宴遊記》，透過「沙箱」呈現古人當時所處的高低地形，令學生想像古詩描述的情景，加深學習印象。



亦有得獎的中學中文科老師，透過角色扮演，跟學生一同穿上古裝，由學生活現《兩小兒辯日》的辯論情節，再進行分組討論。



來自裘錦秋中學（元朗）的李劍崑（右）以及趙力達（左）榮獲今屆創新教學組的入圍特選嘉許獎。（林靄怡攝）

香港教育工作者聯會舉辦的第18屆「優秀教師選舉」，今日舉行頒獎禮。來自裘錦秋中學（元朗）的兩名老師李劍崑及趙力達，是今屆「特選嘉許獎」創新教學組的得獎人。他們運用地理教材「沙箱」，重演中文科教材柳宗元《始得西山宴遊記》的場景，令學生更能理解作者當刻的心情。

沙箱為地理教材，主要用作呈現高低地形、造山運動等用途，李劍崑為教務組老師，眼見學校在2018年購入沙箱，但後來因疫情甚少使用教材，因而想到學生可使用沙箱以及樂高積木，重現《始得西山宴遊記》情景。

趙力達表示，以往會使用平面圖教《始得西山宴遊記》，相對未能掌握詩中細節，現時學生會使用沙箱重現遊記中四個場景再製成四格漫畫，「佢哋對課文內容、當中場景細節嘅掌握，好明顯較平面係豐富好多。」

除此之外，兩位老師亦有使用地理教材「室內的虛擬實境洞穴系統」（CAVE），教學生寫描寫文。趙力達指，會到元朗、屯門等地進行拍攝，再透過Cave 播放相關影像，影像除了有畫面外亦有聲音，加強學生觀感描述的能力。趙又表示，使用Cave 教寫描寫文時，可見學生在描述同一場景時，加多了不同的感觀抽寫，令學生在疫情期間亦做到「文學散步」。

來自培僑書院的楊歡（右）以及史濟澤（左）為教學組小組得獎者，他們於3年前開始使用古裝教學法。（林靄怡攝）

除了使用新科技外，亦有中文科老師運用古裝，令學生置身於古代。來自培僑書院的史濟澤及楊歡，為「小組得獎者（教學組）」得主。他們於3年前開始使用古裝教學法，當教到合適的文本，例如《兩小兒辯日》時，老師以及學生就會一起穿着古裝上課呈現文中的情境，其後進行分組討論。

史濟澤表示，此方法可拉近學生與課文中情境的距離，「一齊進入呢個情境。」楊歡表示，同時亦鼓勵學生運用字詞解碼，探究文言文中的字詞意思，她強調，不會要求學生解出標準答案，只要學生推斷出相近意思，能夠理解整稱文言文就可以，這樣讓學生更享受學習文言文的過程。

+ 1

教育局常任秘書長李美嫦致詞時表示，上星期發布的施政報告吸納了不同教師的意見。未來將繼續STEM 教育，在小學課程加入科學科以及人文科，將在今個年度內公布課程框架擬稿。為了進一步加強與內地的交流與合作，會與內地當局和苑校合作，今個年度會設立第一個教師研修交流基地，希望有較恆常以及固定方法交流。

今屆共26組優秀教師得獎者，14組入圍特選嘉許獎及8位教壇新秀得獎者。他們來自16所中學、26所小學以及3所特殊學校和3所幼稚園。