優秀教師｜疫下學生上網課　拍片教學遇困難獲啟發：最簡單就得

「正常老師個教學時間真係未經歷過」，視覺藝術科主任老師周妙莉入行即伴隨疫情，疫情下學生網上上課，她需要製作影片教學。惟她不諳如何製作教學短片，「（一開始）要拍片好似有啲難度，鏡頭要點樣（擺），（想）整到好華麗咁。（後來）知道唔需要拍啲好靚嘅片，而係你想教啲咩，學生想接收啲咩，從最簡單出發就得。」她在今日（6日）舉行的「優秀教師選舉2022暨教壇新秀」頒獎典禮，榮獲教壇新秀2022微教學短片比賽銀獎。



蔡若蓮：疫情下老師專業執生精神舉世知名

「優秀教師選舉2022暨教壇新秀」頒獎典禮今日舉行，共有277位教師及76位準教師參加，最終有53位教師獲選「優秀教師」、11名獲選「教壇新秀」、及23位獲「入圍特選嘉許獎」表揚他們在教學上默默耕耘，並作出貢獻。

教育局局長蔡若蓮致辭時表示，疫情下老師在短時間內推出不少新教學方法，更形容疫情下老師專業執生的精神為舉世知名，同時再一次證明專業勤懇的教師團隊是香港教育質素的保證。

蔡若蓮指，教育局積極從入職、管理及培訓多方面著手支援老師。未來老師的入職前需先通過基本法及國安法，入職後亦要遵守職業操守指引。蔡認為香港正進入由治及興的新局面，寄語教育工作者要好好把握關鍵時機，「大家一齊努力引導我哋嘅學生建立價值觀、國家觀念，讓佢哋成為有民族自豪感，同埋主人翁意識嘅新一代，成為我哋一國兩制嘅接班人。」

在Zoom實行「我講你畫」

口述名畫特徵 讓學生自行繪畫圖畫

榮獲教壇新秀2022微教學短片比賽銀獎的香海正覺蓮社佛教正覺中學視覺藝術科主任周妙莉於2019年下半年畢業，入行即伴隨疫情，「正常老師個教學時間真係未經歷過」，對她來說無疑是一種挑戰。

她表示，疫情期間需要製作影片教學，惟她「好少製作短片」，只是「識少少」，「（一開始）要拍片好似有啲難度，鏡頭要點樣（擺）。（後來）知道唔需要拍啲好靚嘅片，而係你想教啲咩，學生想接收啲咩，從最簡單出發就得。」

她又提到，網上教授視覺藝術並不是一件容易的事，強調課堂不能失去視覺藝術教學的本質。於是她在Zoom實行「我講你畫」，以口述名畫特徵，讓學生自行繪畫圖畫，她亦好奇地發現，就算為同一描述，學生的畫作可以不一樣。

此外，周妙莉指，疫情讓她意識到線上線下課程能作有機結合，並相信就算恢復實體課，亦不會完全是以前實體課的教學模式，認為現時教學已踏入新常態。例如結合線上Google classroom，讓學生上載課業，「幫手睇下做成點，而唔係單純面授教完就算。」

問及移民潮導致不少教師離職，周表示，如教師出於其他原因離開，「都會尊重佢哋意見。」她認為最重要是忠於自己，真誠對待教學，「本身你個初心係咩就要諗返清楚。」

「優秀教師選舉2022暨教壇新秀」頒獎典禮今日舉行。（歐嘉樂攝）

另外，榮獲優秀教師選舉2022「國情教育組」小組獎、培僑書院國民教育部主管（中學）的丁繼聯表示，學校以「知情意行」理念在校內實踐國民及品德教育。不僅在小學設立中國文化表演學科，將中國文化引入正規課程，更在小學的成長科及中學的通識科作為校本基本法教育，「只要將國情教育融入學科（作）有機融合，（相信）每個同學都會得益。」此外，中學亦設一周對外考察課程，學生參與內地軍訓、農耕體驗，達至「行入國家」。