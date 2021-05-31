中學校長會：單靠規範或誘因難造就優秀教師　心不死方是教育出路

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-05-31 16:44

反修例風波以來，香港教育界猶如捲入政治旋渦，逾200老師被投訴涉失德，2020年投訴個案更是過去5年新高，建制議員近月屢要求嚴查老師、倡課室安裝閉路電視等。 香港中學校長會今日（31日）指出，單靠外在規範或誘因，難造就願意委身教育的優秀教師，惟有感動人心，「讓已投入或計劃投入教育行列者的教育心不死」，方是教育專業及香港教育的出路。

香港中學校長會表示，2019年初委託香港政策研究所，展開「如何提升香港中學教師的專業地位及社會認同」研究。（資料圖片／余俊亮攝）

近年有國際教育學者認為教育工作者專業地位正持續下降，香港中學校長會表示，2019年初委託香港政策研究所，展開「如何提升香港中學教師的專業地位及社會認同」研究，歷時兩年多後，有關報告將於明日（6月1日）出爐。

中學校長會重申，重視提升香港教育專業及社會認同，將努力研究如何在提升及發展教育專業，期望與業內外專業團體合作，並在政府領導及支持是下產生協同效應，讓香港教育再展新氣象。

中學校長會認為，單靠外在規範或誘因，難造就願意委身教育的優秀教師。只有感動人心，讓教師「教育心」不死，方是教育專業及香港教育的出路。（資料圖片／余俊亮攝）

惟中學校長會認為，要提升與維繫教育專業，須倚仗教育工作者的專業自主與自我問責，包括「教育工作者內心對教育理想的追求、對教育質素的執著、與及對孩子們健康成長的堅持」，單靠外在規範或誘因，難造就願意委身教育的優秀教師。只有感動人心，讓教師「教育心」不死，方是教育專業及香港教育的出路。