STEAM｜荔景天主教中學初中推校本AI課程　每周設兩節校本STEAM課

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



現時不少學校加強人工智能（AI）的教育與應用，荔景天主教中學副校長賴子軒及STEAM教育統籌兼電腦科科主任廖萬昌接受「01教育」訪問時提到，學校自4年前已於初中推行校本AI課程，讓學生分組進行專題研習，並與青協合作優化及推出AI教材，當中更涵蓋AI素養課題。另外，為普及化STEAM教育，學校亦於初中時間表增設每週兩節的校本STEAM課程，並採小班教學，同時鼓勵初中生參加校外STEAM比賽及境外交流，以啟發他們的STEAM潛能。



荔景天主教中學自4年前就於初中推行校本AI課程，讓學生分組進行專題研習，並與青協合作優化及推出AI教材，當中更涵蓋AI素養課題。（翁曼琛攝）

初中推機器學習校本AI課程

左起荔景天主教中學副校長賴子軒、校長劉廣業及STEAM教育統籌兼電腦科科主任廖萬昌。（翁曼琛攝）

廖主任表示，為配合政府近年推動AI教育，學校自2019年起於初中推行以機器學習為主題的校本AI課程，當中涵蓋機器視覺及語音辨識兩個課題，讓學生以小組形式進行專題研習，而且學校亦成為中大賽馬會「智」為未來計劃的同行學校，從中獲得更多AI教學資源。

他又指，學校亦有與青協合作優化及推出AI教材，當中除涵蓋生成式AI應用及原理等課題，亦包含使用AI時的素養及道德。賴副校長補充指，AI在改善人類生活上所扮演的角色變得愈來愈重要，因此學生需掌握如何合乎道德地使用AI。

初中增設每週兩節的校本STEAM課程 鼓勵初中生參加校外STEAM比賽

至於STEAM教學策略，賴副校長表示，學校現時已於初中時間表增設每週兩節的校本STEAM課程，並採取1對16的小班教學形式，以集中培訓及發掘學生的STEAM潛能。廖主任提到，學校亦鼓勵初中生自由組隊參加校外STEAM比賽及境外交流，培養他們的協作能力之餘，亦能提升學生對STEAM的興趣。