STEAM｜可道中學推沉浸式跨學科課程　奪STEAM教育博覽會比賽金獎

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



STEAM教育近年成為教育界的發展重點之一，當中更有學校於課程中加入歷史科元素。元朗嗇色園主辦可道中學早前在中一級推行沉浸式跨學科課程，讓學生利用立體建模軟件繪製古羅馬建築，然後利用編程軟件設計一個沉浸式古羅馬故事，培養學生的創意和解難能力，以及提升他們的學習興趣，並憑課程獲頒由教育局主辦「STEAM教育博覽會2022」中學比賽組金獎。



校方表示，為增強學生對創科的觸覺，現時已於初中推行跨學科STEAM課程，例如為非華語人士製作翻譯儀器，以及在元宇宙中進行居家設計等，並鼓勵學生參加STEAM課外活動，包括製作無人機、光雕投影及燈光畫等，未來更會推行跨學科人工智能（AI）繪圖課程。



元朗嗇色園主辦可道中學早前在中一級推行沉浸式跨學科課程，讓學生利用立體建模軟件繪製古羅馬建築，然後利用編程軟件設計一個沉浸式古羅馬故事。（嗇色園主辦可道中學提供）

這次的沉浸式課程，透過歷史科、創新科技科及圖書館的跨學科及部門協作，學生先學習有關古希臘與古羅馬的建築特色，然後透過閱讀加深對古羅馬建築特色及歷史的認識，以及比較古羅馬建築與中國建築的不同之處。結合所有元素後，學生可利用立體建模軟件TinkerCAD繪製古羅馬建築，並由歷史科老師點評和優化作品，再挑選表現較出色的學生，引導他們利用編程軟件CoSpaces Edu設計一個沉浸式古羅馬故事。

需慢慢摸索不同科技 盼可再參加歷史科相關比賽

有份參加課程的學生譚梓朗（左）及盧穎蕎（右）。（嗇色園主辦可道中學提供）

有份參加課程的學生盧穎蕎表示，由於她在是次活動中首次接觸科技，因此需慢慢摸索它們的使用方式，過程中亦有上網搜索有關資料和尋求老師協助。另一名學生譚梓朗提到，除透過歷史科學習有關建築物的知識外，亦會瀏覽藝術網站了解更多有關它們的背景和特色，並希望將來可以再參加歷史科相關的比賽。

學校STEAM統籌鄭國威表示，以往學生上歷史課時都感到沉悶，而這次活動能讓他們利用不同科技繪製立體古羅馬建築及設計沉浸式故事，提升學生的學習興趣之餘，他們亦能透過「動手做」而獲得成就感。

為非華語人士製作翻譯儀器 元宇宙中進行居家設計

STEAM統籌鄭國威（左）及校長鄒志文（右）。（嗇色園主辦可道中學提供）

鄭國威補充指，學校已於初中推行跨學科STEAM課程，例如結合創新科技科與生活與社會科，讓學生先學習有關聯合國永續發展目標，再針對問題設計解決方案，當中包括為非華語人士製作翻譯儀器以消除種族歧視問題，而下學期則會將其結合視藝科，讓學生在元宇宙中進行居家設計。另外，學校亦會鼓勵學生參加STEAM課外活動，包括製作無人機、光雕投影及燈光畫等。

他又提到，學生不需要學習太新穎的科技，反而是針對社會問題設計解決方案，令他們的創意和解難能力得以提升，「技術唔係行先，因為始終技術不斷更新」，而未來更會推行跨學科AI繪圖課程，以加強AI的應用與教育。