STEAM｜AI分析健康提建議　永光書院：學生需核實結果學批判思考

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



近年不少學校都引入聊天機械人（ChatGPT）進行教學，黃大仙五旬節聖潔會永光書院早前引入身體組成分析儀InBody，分析學生身體基本組成的狀態，並讓他們在ChatGPT程式中輸入分析後得到的數據，以生成合適的飲食和運動建議。不過學校同時要求學生在網上搜索資訊以核實建議的準確性，望可培養他們的批判思考。



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身體組成分析儀InBody透過生物電阻法測量學生的體脂肪、肌肉、骨骼及水份等身體組織成份，然後學生會在ChatGPT程式中輸入所分析的數據，經AI剖析後生成合適的飲食和運動建議。獲得相關建議後，學生們亦不能盲目相信，老師會要求同學們再在網上搜索可靠資訊，以核實AI建議的準確性，讓他們從中學到不能盲目相信AI生成的結果，藉以提升他們的資訊素養。

五旬節聖潔會永光書院校長郭文坤表示，學生可從中學習判斷生成式AI所提供資訊的真偽，培養他們的批判性思考。（翁曼琛攝）

參與同學：學到如何向AI準確輸入資料與指令

中四生余浩椲表示，透過分析儀可以知道自己的體脂肪及肌肉量等數據，並學到如何在ChatGPT程式中準確輸入資料及指令，自己亦有按照AI分析後提供的建議，日常生活中減少攝取高熱量食物，並每星期至少做4天運動。

校長郭文坤認為，AI盛行下學生可用以輔助工作，但同時要學習判斷生成式AI所提供資訊的真偽，希望有關活動可培養他們的批判性思考。STEAM教育統籌周樹安提到，現今網絡資訊氾濫，AI有機會收集並生成錯誤的建議，而影響學生的健康，故此要求學生從可靠渠道核實資訊。