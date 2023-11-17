筲東官中延遲兩年遷校　期間暫停收中一　教局：避免學生跨區上學

筲箕灣東官立中學原定26/27學年將重置到觀塘安達臣道石礦場的新校，校方近日於校網公布，下學年起暫停開辦中一級及不參加中學學位分配辦法，又宣布搬遷安排將延遲到28/29學年才落實，屆時才重新開辦中一級。教育局稱，新安排是避免學生需要跨區上學，及確保現有中一至中六學生能在原校就讀直至畢業。



筲箕灣東官立中學於28/29學年將重置到觀塘安達臣道石礦場的新校。（資料圖片）

教育局回覆查詢表示，鑑於香港整體適齡學童人口出現結構性下降，教育局作為官立學校的辦學團體，一直檢視官立學校的持續發展，並審慎考慮各方面的因素，包括教育政策、學齡人口變化、各區學位需求、官立學校整體發展需要和政府資源運用，作出全面規劃，以訂定個別官立學校的長遠發展方案。

局方指，筲箕灣東官立中學將於2028/29學年重置至觀塘安達臣道新校舍，以減低港島東區學校網學位需求下降對區內學校帶來的影響，配合安達臣道新發展區未來對中學學位的需求，並進一步改善學校的學習環境，提升教育質素。

教育局：避免學生需要跨區上學 現有學生可在原校完成學習階段

局方續指，為避免學生需要跨區上學，筲箕灣東官中將於2024/25學年起暫停參加中學學位分配辦法及開辦中一級，並於2028/29學年重置到新校舍後重新開辦中一級。學校在2023/24學年開辦兩班中一，在本學年就讀中一至中六級的學生均可在原校完成中學學習階段。

局方又指，一直積極與不同辦學團體及學校溝通，參考未來學位需求預算，鼓勵和支持他們及早商討及規劃學校發展的方案，重新調撥和善用資源。局方稱，鼓勵辦學團體以前瞻性的目光作宏觀和長遠的規劃，並樂意與他們探討創新的發展方案。