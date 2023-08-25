殺校｜中一派位班數新設上落機制 　校長：減班易過加班不利細校

受適齡人口下跌和移民潮雙重夾擊，學界正面對縮班殺校潮，教育局針對開3班中一或以下的中學，於「中學學位分配辦法」的收生班數上限設「上落」機制。若連續三個學年自行派位申請數字達標，可向教育局申請以4班參加來年的中一派位；若少於3班中一，有別以往無條件的方式，以上限3班參加中一位派位，須視乎兩個學年的核准開班數目決定。新安排於今年9月起實施。



有不願具名中學校長批評，新措施是「減班易過加班」，規限中小型規模的學校發展，舉例若中一班由「3變2」，日後學校將無機會重開3班，甚至逐步走入「殺校」困局。他認為，學界正面對人口結構性下跌，教育局應思考縮減大校班數，以增加中型學校的數目，並投放更多資源支援發展。



受適齡人口下跌和移民潮雙重夾擊，學界正面對縮班殺校潮。（資料圖片）

中一自行派位報名人數達學額八成可申4班規模收生

教育局表示，為了讓「中學學位分配辦法」的中一班數上限規定，更準確反映學校的收生與開班狀況，亦減低派位結果公布後大量學生轉校所帶來的影響，保持整體班級結構和教學環境穩定，宣布由2023/24學年起，在9月「點人頭」後，核准中一班數為3班或少於3班的學校，參與下年度學位分配機制的中一班數上限有新安排。

以往9月核准開班3班中一的中學，無論收生情況如何，只能以3班參加其後年度的中一派位。新安排之下，若學校自行分配學位申請數字，不少於其該年度可供中一派位學位數目的80%，學校可向教育局提出申請以4班參加派位機制，最終開班數目仍視乎9月「點人頭」而定。

連續兩年只開兩班中一 中一不准以3班規模收生

至於少於3班中一的學校，以往可以上限三班，參加下年度的中一派位。新安排之下，學校須根據最近兩個學年的中一核准開班數而定，當局會取較高者，以三班為限。舉例若22/23和23/24學年，核准開班數分別是3班及2班，該校則可以3班參加中一派位；若兩個學年核准開班數是2班，則只能以2班參加。

「待殺」中學不准申轉直資「翻生」 轉私校須看地契

以往只能開班一班中一的學校，須向教育局申請發展方案，以決定能否續辦。新學年亦有新措施，由以往有5個選項，變為4個選項，取消申請轉為直資學校的選項。另外，申請以私立模式辦學的條件亦「加辣」，僅適用於地契、租約條款及規定可容許以私立模式辦學的中學。

瀕危中學申續辦條件「加辣」，取消轉直資選項、轉私立須符地契。（資料圖片）

中學校長：跌入兩班難翻生 逐步走入「殺校」困局

有不願具名中學校長分析，新措施是「減班易過加班」，形容自行派位申請要達到該年8成學額的門檻甚高，幾乎是不可能的任務，「如果你自行階段成日收到咁多申請，就唔使跌落3班啦。」反之在新機制下，他指，學校減班十分容易，舉例若中一班由「3變2」，「即係限死無得開3班」，甚至會逐步走入「殺校」困局。

他指，學界正面對人口結構性下跌，新措施僅規限開18班或以下的中小型學校發展，開班24班或以上的卻不受影響，「亦無提供自願減班的安排。」他認為，開18班的學校架構對學生亦是好事，「教學環境唔使咁迫」，教育局應思考縮減大校班數，以增加中型學校的數目，並投放更多資源支持，發展每間學校的獨特性，令學生有更多選擇。

津中議會：期望政府繼續與業界保持溝通 探討其他方案

津貼中學議會則表示，歡迎政府所有紓緩或支援措施，包括專位專用安排，或增加支援合併學校過渡性安排的措施。議會稱，期望政府繼續與業界保持緊密溝通，探討其他方案，包括增加生源，或檢視每班派位人數，讓學生得到更好的啟導。