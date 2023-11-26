香港創科展正接受中小學報名　以「大想頭　齊創新」為主題

香港創新基金將於明年6月舉辧第三屆香港創科展，現正開始接受報名。新一屆創科展以「大想頭 齊創新」為主題，為年青人提供展示創意發明的平台，鼓勵從小培養創科精神，有助推動香港創新科技生態圈的長遠發展。創科展歡迎全港有興趣的中小學生提交原創的創科作品及研究項目參賽。



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主辦當局表示，這次比賽將分為小學組、初中組及高中組三個參賽組別，每個組別設金、銀、銅獎各一名。在一位老師帶領下，參賽者可以個人或團隊形式參加比賽。每位得獎學生或團隊可分別獲得「學生發展基金」10,000、8,000及5,000元獎金，同時特設「老師領導獎金」及「學校發展基金」以表揚學校及老師的支持及指導。所有參賽的入圍隊伍均可獲得「優異獎」，並且參與於2024年6月在香港會議展覽中心舉行的香港創科展，期間競逐「最受歡迎設計大獎」，各個獎項將於「第三屆香港創科展暨頒獎典禮」揭曉。

香港創科展評審委員會將依據參賽作品的設計概念及功能、創意及創新、可行及實用性，以及學生的表達技巧等多方面作出評核。基金特別與業界專家合作，為參加的學生提供協助和指導，助他們通過作品展現創意，並在原型開發和完善設計意念的過程中提供專業意見。

創新基金主席黃永光表示，創新是一個轉變的過程，需要從小培養創造力和解決問題的能力，該基金一直致力推動創科生態圈發展，激發年青一代的潛能，「我很高興看到香港創科展得到本地和國際社會各界的積極響應和支持。我們期待創科展在啟發年青人踏上創新之路方面持續取得成功。」

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主辦當局表示，過去兩屆的創科展反應熱烈，合共吸引超過2,600名本地小四至中六學生及負責老師參加，並接獲超過800份參賽作品。參賽團隊提交的創意發明，主題分別圍繞「智慧城市及智能家居」、「醫療及保健」、「可持續發展」及「奇思妙想」四大範疇；每年有120支入圍隊伍，獲邀在創科展向在場觀眾介紹他們的創作意念和研發過程，共吸引逾36,000人次參與在會展舉行的展覽及頒獎典禮。

去年香港創科展更邀請了日內瓦國際發明展評委會主席親臨與本港學生交流，開拓學生的國際視野；香港創新基金更特別贊助並安排上屆創科展的各組別金獎隊伍，參加於2024年4月在瑞士舉行的日內瓦國際發明展。