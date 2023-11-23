都大成為首間自資院校參與創新科技署「創科實習計劃」

香港都會大學宣布將於2024/25年參與創新科技署旗下的「創科實習計劃」，超過2,000名修讀STEM相關學科的本科生及研究生最快可於2024年暑假，透過計劃有機會獲得創科行業的實習機會，是本港首間自資院校獲涵蓋於計劃內。



校董會主席黃天祥於早前舉行的都大僱主午宴上表示，政府擴展計劃至都大學生，意義非凡，「新安排有助都大學生獲得更多寶貴的實習機會，大大提升他們的競爭力，增強他們投身創科行業的信心。」他期待，大學與業界攜手合作，為學生提供重要的創科實習平台，進一步擴大香港的科技創新人才儲備，共同推動香港成為創科樞紐。

校長林群聲認為這安排，與大學一直致力培育適應力強、具跨學科知識及創新思維的青年人才的理念一致，同時充分體現了都大在推動創科教育方面的決心和實力。

今年舉行的都大僱主午宴，近80名僱主代表出席，分別來自會計、建築、醫療、酒店及資訊科技等不同界別。林群聲感謝企業伙伴一直以來給予都大學生的支持和指導，讓他們在職場中獲取寶貴的實戰經驗，提升專業技能。

林續稱，剛發表的施政報告中提出推動成立「應用科學大學」，與都大提供專業學位教育的理念不謀而合。他說：「都大將繼續致力於人文、科學和社會科學方面的專業教育，同時汲取歐洲多所成功的『應用科學大學』的寶貴經驗，鞏固自身的獨特定位，並發揮重要作用，為香港培育合適的優秀人才。」