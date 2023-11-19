社聯指樂齡創科基金已資助2000服務單位　支持政府繼續注資

《施政報告》提出向「樂齡及康復創科應用基金」額外注資10億元，加強資助合資格的安老及康復服務單位，購置、租借和試用樂齡科技產品。社聯行政總裁蔡海偉今日（19日）表示，相信措施有助樂齡科技進一步普及化，配合長者居家安老。



蔡海偉又提到，社聯早前為吞嚥困難人士推出《照護食標準指引》，希望增加吞嚥困難人士的食慾，有大型連鎖快餐店正研究「軟餐版」焗豬扒飯。



社聯行政總裁蔡海偉。（資料圖片）

蔡海偉在商台《政好星期天》表示，政府早於2018年設立該基金，現時已耗資7億元，資助2000多個服務單位購買了不同的產品供長者使用，他認為反應良好，支持政府繼續注資。

快餐店研「軟餐版」焗豬扒飯 增吞嚥困難人士食慾

他指，樂齡科技博覽暨高峰會將在本周四至下周日在灣仔會展舉行，約200個展商展出約800件產品，比去年增加一成，涵蓋居家安老、遙距康復、照護食等主題，亦有來自日本的海外展商參與，展出不同產品，例如配備氣袋的防跌背心，令長者不慎跌倒也可以保護項頭頸和髖關節，在會場內可以體驗試穿。

蔡海偉又指，社聯早前為吞嚥困難人士推出的《照護食標準指引》，將食物及飲品的狀態劃分為9個等級，希望增加吞嚥困難人士的食慾，改善健康，市面上亦有超市出售預先包裝的「照護食」軟餐，亦有一間大型連鎖快餐店，正研究試行為院舍提供「照護食」，期望明年初能在快餐店門市，供應堂食「照護食」，例如焗豬扒飯的軟餐版本，讓有需要的長者和照顧者可以一起在餐廳同枱食飯。