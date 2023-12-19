教城教師獎舉行頒獎禮　得獎教案包括創客教育、SEN學生涯規劃

香港教育城於上周五（15日）「學與教博覽2023」期間舉行「教城教師獎」頒獎典禮，今屆設有「創新教學」及「優秀教學」兩大奬項，並設有小學組和中學組。獎項評審團由學術及教育界人士擔任，選出有來自8間學校的教師或教師團隊。



評審的五大準則包括「學教評的教學策略、實踐及成果」、「裝備學生立足未來」、「照顧不同學習需要」、「可延續及擴展」，以及「對專業社群之貢獻」。參賽教師需要講解其教學策略、實踐及成果，提供具體行動及例子，並配合教育理論，展示創新或具顯著教學成效的教學法及教學設計，提升學教評效能。

「創新教學」類別得獎學校的教學方案涵蓋創客教育、中文科課程設計、跨學科學習及有特殊教育需要學生的生涯規劃教育。「優秀教學」類別得獎學校的教學方案，除了創客文化課程外，也有學校將遊戲和趣味元素融入英語教學活動，或是將STEM與創新科技、教育元宇宙與實地考察結合。得獎教師已於「學與教博覽2023」分享教學成果及獲頒發獎項，未來將參與不同教學分享活動。

教育城行政總監魏遠強指，教城教師獎是重要平台，表揚教師們的傑出工作之外，亦體現了教育城對教師的重視和支持。（香港教育城提供）

教育城行政總監魏遠強指，教城教師獎是重要平台，表揚教師們的傑出工作之外，亦體現了教育城對教師的重視和支持。他說教師的工作不僅是一份職業，更是一種使命和責任，為社會培養人才。

「創新教學」得獎者如下：

東華三院馮黃鳳亭中學（李彥霆老師）

鳳溪創新小學（葉玉玲老師、陳玉瑟老師、梁嘉雯老師、吳凱旋老師）

馬鞍山聖若瑟小學（翁德隆老師、黃冠峰老師、方頴嵐老師）

東華三院群芳啟智學校（陳旻翀老師、葉建新老師、鄭嘉威老師）

「優秀教學」得獎者如下：

香海正覺蓮社佛教梁植偉中學（蒙建佑老師）

大埔舊墟公立學校(寶湖道) （曾瑞麟老師、陳江鴻老師、黃曙光老師、許仲雯老師、陳信橋老師)

香港教育大學賽馬會小學（羅金源老師、鄺靈俊老師、卓煒嫻老師、鄧珮琦老師、陳康怡老師）

匡智屯門晨崗學校（許振威老師、林聲龍老師、梅浩陞老師）