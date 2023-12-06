主動提辦新活動、新學會　沙培學生：只要我哋有心老師就會努力幫

沙田培英中學是區內英中之一，特色在於成績優秀之餘，學生亦積極參與不同活動並擔任領導角色，老師只於有需要時提供協助。以該校兩年一度的大型音樂劇為例，由撰寫劇本、導演、選角、後台管理全部都由學生領導及負責，讓學生從中學習領導及溝通能力，更呼應學校的「Let Students Shine」理念，是學生展現才能的平台之一。另外，學校鼓勵亦學生提出新活動或學會，籌辦過程同樣會獲得老師協助及以至是學校資助。



沙田培英中學的活動由學生擔任主導角色，讓學生有展現自己才能的平台。左起為學生楊穎瞳、聶妍青、朱嘉添校長、學生蔡卓林及江柏喬。（盧翊銘攝）

兩年一度大型音樂劇由學生主導 校友回校單對單指導

沙田培英中學舉辦大型音樂劇已經有廿多年歷史，是學校活動之餘，亦是校友的集體回憶。新任校長朱嘉添表示，音樂劇幾乎全校所有學生都會參與，雖然背後有老師支援，「但係佢哋解決到呢，就係佢哋去做，佢哋去管返自己嘅同學，點樣安排同學嘅唔同工作」。

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就讀中六的蔡卓林表示，大型音樂劇受疫情影響於3年後才復辦，不論幕前及幕後的同學都缺乏經驗，需要有經驗的校友幫忙，而校友們都願意犧牲自己的假期回校提供指導，以至是為演員提供一對一訓練，更見校友對學校的強烈歸屬感。

老師由零開始認識新比賽 學生既感動又感謝

中四學生江柏喬（左一）早前與同學組隊參加「F1 in Schools」。（沙田培英中學提供）

中四學生江柏喬早前與同學組隊參加「F1 in Schools」，是學校首支參加該比賽的隊伍。他說自己向老師提出參賽時十分緊張，因為該比賽於香港的成立時間不久、認受性較低，加上參賽需要支付4萬元按金，一旦成績不達標將導致學校損失不少，影響同學的學習資源。

老師聽畢他的介紹後不但沒有反對，更由零開始認識比賽，親自聯絡比賽主辦方及花時間觀看賽事重溫。理解賽事性質後，老師便向學校提出參賽及申請所需按金並獲批准。江柏喬笑言，幸好隊伍成功取回按金，感到學校對他們的信心及支持之餘，更感謝老師想盡方法確保他們走在正確的道路之上。

同樣就讀中四的聶妍青亦說，同學們都喜歡找老師提出成立新學會，例如早前有同學成立粵劇文化學會，由該名擅長粵劇的同學舉行講座及親自示範着裝等等。她又提到，學會顧問老師會提供意見幫助舉辦活動及通過預算，「其實我哋只要有心，老師都會好努力去幫我哋」。

助爭取辦校政研討會 學生：自由度比想像中高

參與訪問的4位學生之中，除了蔡卓林是往屆學生會幹事外，江柏喬、楊穎瞳及聶妍青都是現任學生會幹事。蔡卓林說她與其他幹事於任期內向負責老師提出舉辦校政研討會，讓同學可以發表意見更新校規。老師得悉想法後，一方面與訓導組開會極力爭取，一方面找來外間機構協助。落實舉行研討會後，她就與其他幹事逐條校規研究，綜合正反雙方意見供同學參考及投票。學校最後亦有採納意見，修改校服儀容要求及課室規矩等。

楊穎瞳補充，只要他們能夠解決新活動的潛在問題或限制，老師都會樂意提供協助，認為學校給予他們的自由度比想像中高；相反，如果學生未能解決老師提出的問題，活動就會作罷。她舉例，學生會曾計劃舉辦潑水節，但活動存在安全問題，同學又容易因為濕身而感冒，「呢啲都係我哋無論點樣加人手去監管或者加幾條規例都係無法避免嘅」，所以活動未有舉行。