年少獨白｜中六發奮備戰DSE致壓力爆煲　家人關鍵一句助重新振作

有調查指，學童快樂指數是近六年新低。三年疫情過去，復常成為目標，人人落力追趕，中途始發現，有人身心未能同行，特別是年輕學子，面對學業、家庭、朋輩關係等問題拉扯，困惑與憂愁無處安放多時，大人欲伸出援手，也未能捉緊每對手。《香港01》訪問四位年輕人，他們訴說各人之困，如何解開心結，願身邊人如何助己。



大學社工三年級學生Mark，中六準備大學選科時才驚覺成績難以升學，對前途感到擔憂，遂急起直追發奮苦讀盼能升讀心儀學科。不過在備戰DSE期間一度壓力爆煲，情緒困擾時幸得家人及時一句說話、一個擁抱，令他發現原來自己的表現已超乎家人預期，得以重整情緒應付文憑試，最終成功升讀大專課程，未來希望成為社工，陪伴面對困難的人走過最辛苦的一段路。



我覺得最大嘅體會係我DSE呢段時間有屋企人陪我，我會形容屋企人係我最強嘅後盾。 Mark

大學生Mark於中六時因對前途感到擔憂，決定發奮讀書急起直追，盼能入讀心儀學科。（夏家朗攝）

我同佢講返我頭先完全空白咗個腦，屋企人攬住我講話，如果你繼續咁樣落去你情緒會繼續唔好，我寧願你考衰DSE我都唔想你繼續咁樣落去。 Mark

經歷文憑的挑戰後，Mark最大體會是期間有家企人陪伴，家人是最強後盾。（夏家朗攝）

我覺得做好多事情嘅時候，我哋都要enjoy即係，無論係唔開心，或者面對緊挑戰嘅時候我哋都要享受，同埋去感受裏面係有啲咩嘅感覺畀到你啦 Mark

Mark應戰文憑試期間，一度因壓力太大感到情緒困擾，幸得家人支持，令他明白原來自己表現已超乎家人預期。（夏家朗攝）

其實呢啲問題都已經發生咗，咁我哋不如嘗試去接受呢啲問題，跟住諗吓點樣去改變、點樣避免將來再重覆有呢啲問題出現。 Mark

Mark寄語大家不妨活在當下，即使面對挑戰都要享受，感受箇中感覺。（夏家朗攝）

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