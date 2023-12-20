年少獨白｜疫情迷失求學方向　網課支援少老師頻流轉　嘆獨自打仗

有調查指，學童快樂指數是近六年新低。三年疫情過去，復常成為目標，人人落力追趕，中途始發現，有人身心未能同行，特別是年輕學子，面對學業、家庭、朋輩關係等問題拉扯，困惑與憂愁無處安放多時，大人欲伸出援手，也未能捉緊每對手。《香港01》訪問四位年輕人，他們訴說各人之困，如何解開心結，願身邊人如何助己。



17歲的Jack（化名）是大學一年級生，高中生涯疫情中渡過，日復日在家網課，學習效能大不如前，成績一落千丈，漫無目的抗疫生活，令身心受到抑壓。他憂心學業的倒退，也不解求學求甚麼，有感無人能助，老師頻繁流轉，朋友未能相見，家人隱藏各自問題，心事無處傾訴，情緒徘徊於抑鬱與躁狂之間。他後來主動約見社工，透過傾談重新檢視壓力來源，也學懂調節與現實的距離，聚焦自己的能力，量力作出改變，寄語同路人毋須輕視自己的生命。



呢刻你覺得無意義嘅野，其實換一個time frame（時間軸） 去睇，就可以由無意義變有意義，唔一定覺得自己對世界無影響。 Jack

Jack的三年高中生涯於疫情渡過，日復日的網課，老師的頻繁流轉，人際間的疏離感，令他一度迷失方向。（夏家朗攝）

疫情時每一日都一模一樣，好無聊，唔知做緊咩。 Jack

疫情期間，他的情緒處於抑鬱和躁狂之間。（夏家朗攝）

成個教育好似好兒戲，好似學生自己食自己，自己打自己仗。 Jack

求學求甚麼一度是他心中的疑問。（夏家朗攝）

香港咁樣嘅經濟結構，係一個叫人番工嘅城市，而唔係一個叫人發展嘅城市，你要改變成個好香港結構性嘅嘢，去到最後學生先揀到。 Jack

Jack慨嘆香港的經濟結構，令身邊同學感到出路較少。（夏家朗攝）

要提自己有啲嘢，真係有啲改變唔到，仲仍然有啲野你仲改變到，你淨係望個度，不斷提醒自己。 Jack

他後來主動找香港小童群益會的駐校社工求助，疏理思緒後，不再陷於無力感。（夏家朗攝）

不一定覺得自己對世界無影響，自己做嘅野無意義，唔一定係，睇你點睇。 Jack