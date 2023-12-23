年少獨白｜高中選科感迷惘　課外活動探索自我　證讀書非唯一出路

有調查指，學童快樂指數是近六年新低。三年疫情過去，復常成為目標，人人落力追趕，中途始發現，有人身心未能同行，特別是年輕學子，面對學業、家庭、朋輩關係等問題拉扯，困惑與憂愁無處安放多時，大人欲伸出援手，也未能捉緊每對手。《香港01》訪問四位年輕人，他們訴說各人之困，如何解開心結，願身邊人如何助己。



大學生Yoyo自言中學成績不算出眾，高中選科時對前途感到迷惘，擔心選錯科影響未來升學就業。在學校老師的鼓勵下，她嘗試透過參加各類型課外活動和比賽發掘興趣，從而發現學校以外原來世界很大有好多可能性，讀書亦不是唯一的出路，最重要是放鬆心情盡力面對眼前挑戰。



我本身不是一個讀書很厲害的學生，所以就算我這段時間不在學校，我也應該不會回家溫習，所以我就會覺得，與其我在家裡閒著，或者看電視、玩各樣，我倒不如拿來做一些比較有意義的事。 Yoyo

大學生Yoyo自言中學讀書並不出眾，當時會擔心若不能升大學的出路問題。（夏家朗攝）

後來我又發現，其實我都不應該這麼大壓力，因為我們要有目標，你大概心裡有數，你知道自己的位置去到哪裡。 Yoyo

在老師鼓勵下，Yoyo透過參加不同課外活動，認識到學校以外的世界。（夏家朗攝）

你要記住，讀書並不是唯一的出路，你不妨可以去找找自己，有什麼興趣、長處，去發掘一下自己有什麼優點。 Yoyo

Yoyo認為讀書非唯一出路，鼓勵學生可以透過參加不同活動尋找自己的興趣。（夏家朗攝）

我亦都很希望大家記住，人生只有一次，活出精彩人生，成為心目中想成為的那個自己，才是王道。 Yoyo

Yoyo認為人生只有一次，活出精彩人生，成為心目中想成為的那個自己，才是王道。（夏家朗攝）

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