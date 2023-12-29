慕光英文書院校長推薦免試升學計劃　豁免學生DSE成績赴韓升學

觀塘區直資中學慕光英文書院的學生由中一開始，必須選修日語或韓語為第三語言，隨2025年香港文憑試丙類語言加入韓語後，令校內選修韓語的學生大增，校方積極為學生鋪設日韓語升學出路，近日與韓國慶熙大學國際教育院推出「校長推薦免試升學計劃」，校方每年最多可推薦5位同學，豁免香港文憑試成績，直接入讀韓國慶熙大學國際教育院。另外，校方計劃每年安排4名修讀日語的學生前往「立命館宇治中學校・高等學校」當交換生。



慕光英文書院近日與韓國慶熙大學國際教育院合作，推出「校長推薦免試升學計劃」，校方每年可推薦最多五名學生豁免香港文憑試成績直接升讀韓國慶熙大學國際教育院。（慕光英文書院提供）

韓國慶熙大學特設獎學金 破格豁免年齡要求

慕光英文書院與韓國慶熙大學國際教育院與韓國慶熙大學國際教育院合作，明年4月正式簽署「校長推薦免試升學計劃」協議，除了豁免香港文憑試成績之外，韓國慶熙大學特設慕光學生獎學金，這是在大中華區首間中學特有，此外，過往入讀慶熙大學國際教育學院的學生必須符合18歲或以上的入學年齡條件方可入讀，但慕光英文書院學生可透過「校長推薦免試計劃」，首次破格豁免年齡要求。

慕光英文書院校長張永豐表示，希望提升學生升讀韓國大學的機會，讓他們升學後，可選擇繼續進修韓語或在大學裡主修其他心儀的學科，向目標和夢想進發。

日本高中交換生計劃 學生體驗當地上課模式

至於選修日語的學生，慕光英文書院第一屆修讀日語的學生已在校學習日語三年，部份有意在高中繼續選修日語的學生除了考慮本地升學之外，亦考慮日本讀書，為了令到學生及早了解自己是否適合日本留學，校方與「立命館宇治中學校・高等學校」洽談推出高中交換生計劃，讓學生在決定升讀日本大學前感受日本上課模式，並嘗試使用日語上課，兩校正積極討論計劃細節，期望最快於2025年展開計劃。

慕光英文書院計劃每年10月和4月，分別安排兩名修讀日語的學生前往「立命館宇治中學校・高等學校」當交換生，並按照該校上課時間表，與日本當地學生一同上課，「立命館宇治中學校・高等學校」同時會安排兩名學生前往慕光英文書院交換學習，並按照慕光上課時間表與日本學生一同上課，交換學習為期一個月，完成一個月的交換學習後，交換生會收到修畢證書及交換學習成績表。

慕光會按申請交換生的日語和英語能力以作甄選，大部份課程以英語教授，國語課以日語教授。此外，「立命館宇治中學校・高等學校」交換生在慕光英文書院英文班學生一同上課，大部份課程以英語教授，中文課及中史課則與非華語學生共同上課。

交換生會和當地學生交流。（慕光英文書院提供）

赴日交流可獲10萬日元獎學金 港日雙方均為交流生安排學習夥伴

為了鼓勵基層學生也可前往日本交換學習，慕光英文書院特別成立赴日交流學習獎學金，每名成功申請獎學金的交換生可獲資助10萬日元（約5500港元）生活補助，獲獎學金生在完成交換學習後，需完成1,000字學習報告書，提交日本留學紀錄短片，獲獎學金學生或被邀請分享交換見聞。

張校長表示，為了協助交換生適應留學生活及解決因語言問題造成的學習困難，「立命館宇治中學校・高等學校」會安排數名語言學習夥伴擔任赴日交換生的語言學習夥伴，課後提供課業指導，以日語聊天、體驗日本課外活動及日本傳統文化。慕光英文書院亦會安排數名日語能力優秀的學生擔任赴港交換生的語言學習夥伴，課後提供課業指導，教授簡單廣東話日常用語及以英語聊天、參與不同活動及遊覽香港。